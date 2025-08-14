Topo

Esporte

Com gol no fim, Coritiba bate Novorizontino e assume a liderança da Série B

14/08/2025 23h32

Nesta quinta-feira, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Coritiba visitou o Novorizontino e venceu por 2 a 1, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Os gols do Coxa foram marcados por Lucas Ronier (2). Matheus Frizzo descontou para os paulistas.

Com o resultado, o Coritiba assumiu provisoriamente a liderança da Segunda Divisão. A equipe, agora com 42 pontos, ultrapassa o Goiás, 41, que ainda joga nesta rodada. O Novorizontino, por sua vez, vem logo atrás, com 36 unidades, na terceira posição.

Pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, o Coxa volta aos gramados apenas no próximo dia 23, sábado, quando enfrenta, às 16h (de Brasília), o Remo, no Estádio Couto Pereira. Já o Novorizontino, no dia 22, sexta-feira, às 21h35, visita o Criciúma no Heriberto Hulse.

Coritiba x Novorizontino: o jogo

Primeiro tempo

O Coritiba começou pressionando e quase abriu o placar aos 3 minutos, quando Jacy finalizou à queima-roupa, mas o goleiro Airton fez uma defesa espetacular com os pés. O Novorizontino respondeu aos 10 minutos com Caio Dantas cabeceando após chute de Mayk, mas a zaga conseguiu evitar o gol.

Aos 17 minutos, o Coritiba inaugurou o marcador. Após corte de Jean Irmer, a bola sobrou, dentro da área, para Lucas Ronier. O atacante, de canhota, mandou no canto esquerdo e estufou as redes.

Segundo tempo

O Novorizontino voltou mais ofensivo e pressionou o Coritiba, que se defendia e contava com defesas importantes de Pedro Morisco. Aos 10 minutos, Rômulo tentou encobrir o goleiro, mas Morisco fez uma grande defesa. A pressão surtiu efeito aos 31 minutos, quando Matheus Frizzo aproveitou chute cruzado de Raí Ramos e empatou a partida para o Novorizontino.

Nos minutos finais, Raí Ramos ainda teve duas chances de fora da área, mas mandou para fora e na barreira, enquanto Lucas Ronier voltou a marcar aos 42 minutos, com um golaço que recolocou o Coritiba à frente, garantindo a vitória por 2 a 1.

