Com Garro, Dorival comanda treino tático e esboça ataque do Corinthians com jovens

14/08/2025 15h57

O elenco do Corinthians realizou nesta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o penúltimo treino antes do jogo contra o Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Garro de volta, o técnico Dorival Júnior esboçou mudanças no ataque da equipe.

O meia argentino havia ficado de fora da atividade da última quarta-feira por controle de carga, assim como o zagueiro Gustavo Henrique. Ambos, porém, participaram normalmente dos trabalhos desta manhã.

Dorival prepara alterações no Corinthians. Yuri Alberto foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal e se juntou a Memphis Depay, André Carrillo e Hugo entre os atletas entregues ao DM. Romero, Cacá e Angileri, suspensos, completam a lista de desfalques.

Sendo assim, a equipe ficou com poucas opções para o ataque. Vitinho, recém-contratado, ainda precisa readquirir ritmo e dificilmente ficará à disposição. No treino desta quinta, Dorival testou os jovens Gui Negão e Kayke entre os titulares. A informação foi antecipada pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Uma possível escalação tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão.

Inicialmente, Dorival dividiu o elenco em dois grupos: o primeiro, de laterais e zagueiros, realizou um exercício voltado ao sistema defensivo, enquanto o outro, que continha meio-campistas e atacantes, trabalhou movimentações ofensivas, cruzamentos e finalizações.

O treinador ainda dirigiu uma atividade tática e ensaiou jogadas de bola parada. O Timão faz um último treino e finaliza a preparação para a partida nesta sexta-feira pela manhã.

O Corinthians enfrenta o Bahia às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.

A equipe do Parque São Jorge está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupa o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. Nas últimas dez partidas disputadas pela competição, o time alvinegro ganhou somente uma vez.

