Com dois de Flaco, Palmeiras goleia Universitario-PER e encaminha vaga às quartas da Libertadores

O Palmeiras encaminhou a vaga às quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira. No Monumental de Lima, no Peru, o Verdão venceu o Universitario-PER, por 4 a 0, em jogo de ida das oitavas do torneio continental. Gustavo Gómez (de pênalti), Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses.

A vitória mantém o Palmeiras com 100% de aproveitamento na competição depois de avançar ao mata-mata como dono da melhor campanha geral. A equipe de Abel Ferreira, ainda, derrubou a invencibilidade de 12 jogos do Universitario na temporada.

E agora?

Com este resultado, o Verdão abre vantagem para a decisão das oitavas de final. Palmeiras e Universitario voltam a se enfrentar para definir a vaga nas quartas de final na próxima quinta-feira, dia 21. A bola rola às 21h30, no gramado do Allianz Parque, em São Paulo. Quem avançar, enfrenta Libertad ou River Plate nas quartas de final.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Universitario, por sua vez, terá pela frente o Sport Huancayo, pela sexta rodada do Campeonato Peruano - Clausura. A bola rola no domingo, às 14 horas, no Estadio Huancayo, no Peru.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Palmeiras abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Mauricio recuperou a bola no ataque e tocou para Vitor Roque, que tabelou com Flaco López, recebeu de volta, invadiu a área e foi derrubado por Di Benedetto. O árbitro marcou a penalidade e, na cobrança, Gustavo Gómez mandou rasteiro no cantinho direito de Britos para colocar o Verdão em vantagem.

Embalado pelo gol, o Verdão seguiu no ataque e ampliou aos 11 minutos. Flaco López aproveitou o erro de domínio de, recuperou a bola, tabelou com Vitor Roque, invadiu a área, venceu a marcação e bateu firme para o gol. Aos 14, Emiliano Martínez arriscou uma pancada de fora da área e viu o goleiro defender. Na sequência, Pérez bateu de longe para defesa de Weverton.

Aos 19, o Universitario chegou pela esquerda, Inga cruzou e Weverton espalmou. Piquerez completou afastando o perigo. Com 23 minutos no relógio, quase o Verdão faz o terceiro. Corzo errou o recuo para o goleiro, Vitor Roque saiu cara a cara com Britos, tentou dribla o goleiro, que conseguiu evitar o gol. Dois minutos depois, Polo cruzou na área, Valera subiu para cabecear em cima de Gómez e mandou perto da meta de Weverton, assustando a defesa palmeirense. Vitor Roque respondeu em seguida, mas parou novamente no goleiro.

Pressionando o Universitario, o Palmeiras vez o terceiro aos 30. Piquerez carregou a bola até o meio-campo pela esquerda e lançou Vitor Roque. O camisa 9 dominou entre a marcação e soltou uma bomba de esquerda para o gol e ampliar a vantagem.

Segundo tempo

O Palmeiras começou o segundo tempo podendo administrar o resultado. Nos minutos iniciais, o Verdão tocou bola, buscando espaço no ataque e aos cinco minutos ganhou mais uma "vantagem". Riveros deu um carrinho tentando parar Flaco López e foi expulso. Inicialmente, o árbitro deu o cartão amarelo, mas foi chamado pelo VAR e mostrou o cartão vermelho ao zagueiro do Universitario.

Aos nove minutos, Concha bateu de fora da área e acertou Micael. Na sequência, o Palmeiras respondeu com uma tentativa de Mauricio, de dentro da área, mas o camisa 18 acertou a marcação. Mesmo com um a menos, aos 16, o Universitario conseguiu escapar pela esquerda, com Carabalí, Edison Flores finalizou e foi travado.

O Palmeiras seguiu rondando o ataque e teve mais duas chances. Uma com Flaco, que bateu para o gol e mandou para fora, com perigo e com desvio, e depois com Facundo Torres, que foi acionado por Vitor Roque e tentou de cobertura, tentando aproveitar a posição adiantada de Britos, mas mandou para fora.

Aos 29 minutos, o Palmeiras ampliou a goleada. Em jogada ensaiada depois de cobrança de escanteio, Piquerez bateu de fora da área e acertou a trave de Britos. Flaco López apareceu no rebote, de frente para o gol, cabeceou e balançou a rede. Cerca de cinco minutos depois, Emiliano Martínez soltou a pancada e Britos espalmou, evitando o que seria o quinto gol. Nos acréscimos, Carabalí bateu firme, assustou Weverton, mas mandou para fora. Em seguida, Allan chegou bem pela esquerda e acetou a rede pelo lado de fora.

FICHA TÉCNICA



UNIVERSITARIO-PER 0X4 PALMEIRAS

Local: Estádio Monumental de Lima, em Lima (Peru)



Data: 14 de agosto de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)



VAR: Silvio Trucco (ARG)



Cartões amarelos: Di Benedetto e Polo (Universitario); Mauricio (Palmeiras)



Cartão vermelho: Riveros (Universitaio)

Gols: Gustavo Gómez, aos 6? do 1°T, Flaco López, aos 11? do 1°T e aos 29? do 2°T, Vitor Roque, aos 30? do 1°T (Palmeiras)

UNIVERSITARIO-PER: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Ureña (Murrugarra), Concha (Castillo), Velázquez e Pérez Guedes (Carabalí); Flores (Vélez) e Valera (Churín).



Técnico: Jorge Fossati

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Mauricio (Facundo Torres); Ramón Sosa (Felipe Anderson), Flaco López (Allan) e Vitor Roque (Luighi).



Técnico: Abel Ferreira