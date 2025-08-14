Topo

Esporte

Chelsea vai doar parte da premiação do Mundial para família de Diogo Jota, diz jornal

Diogo Jota morreu em acidente de carro e era jogador do Liverpool - Phil Noble/Reuters
Diogo Jota morreu em acidente de carro e era jogador do Liverpool Imagem: Phil Noble/Reuters

14/08/2025 09h00

Campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea decidiu doar parte da premiação da competição aos familiares dos jogadores Diogo Jota e André Silva, que morreram no dia 3 de julho em um acidente de carro na Espanha.

O título sobre os franceses rendeu US$ 114,6 milhões (aproximadamente R$ 617 milhões) ao campeão. De acordo com informações do jornal The Athletic, o clube do oeste de Londres destinou um fundo de US$ 15 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões) a ser repassado aos atletas que participaram da campanha.

Relacionadas

Veja as homenagens para Diogo Jota em amistoso entre Liverpool e Milan

Trio do Manchester United vai ao Anfield homenagear Diogo Jota e André Silva

Time da cidade de Diogo Jota homenageia ex-jogador em nova camisa; veja

Após uma reunião entre a cúpula do Chelsea e todo o plantel, ficou decidido que os familiares dos dois irmãos, que perderam a vida dez dias antes do título conquistado pelos ingleses nos Estados Unidos, recebam o mesmo valor.

Atacante do Liverpool, Diogo Jota teve a sua camisa (número 20) aposentada permanentemente. Em sua passagem pela agremiação, ele marcou 65 gols em 182 partidas.

Após superar a fase de grupos do torneio organizado pela Fifa no Mundial de Clubes, o Chelsea goleou o Benfica por 4 a 1 nas oitavas de final e encarou duas equipes brasileiras até chegar à decisão.

Nas quartas, diante do Palmeiras, a equipe do técnico Enzo Maresca levou a melhor e triunfou por 2 a 1. Na semifinal, foi a vez do clube inglês superar o Fluminense pelo placar de 2 a 0. No jogo do título, a conquista veio com um contundente 3 a 0 contra o PSG.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Time da Ucrânia e Criciúma anunciam laterais emprestados pelo Corinthians

Meta de peso, desidratação e hemorragia: morte dupla no Japão eleva debate sobre regras do boxe

Mastantuono é apresentado pelo Real Madrid: "Realizando um sonho"

Tottenham critica insulto racista online contra o atacante Tel

Chelsea vai doar parte da premiação do Mundial para família de Diogo Jota, diz jornal

Roger vê confronto aberto e analisa o que faltou para o Internacional em derrota na Libertadores

Filipe Luís valoriza vitória do Flamengo, mas ressalta: "Não é fácil"

Por que Mastantuono só pode ser apresentado no Real Madrid depois de completar 18 anos? Entenda

Novorizontino e Coritiba abrem 22ª rodada da Série B em duelo direto no G-4

Atlético-MG recebe Godoy Cruz pela ida das oitavas da Sul-Americana

São Paulo terá maratona valendo classificação na Libertadores e G4 do Brasileiro