CazéTV acerta retorno de Fernanda Gentil; contrato é válido por 3 anos

"Muito ansiosa por todas as aventuras que vamos viver juntos", disse Gentil aos fãs - Reprodução/Instagram
Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 17h53

A CazéTV acertou com a apresentadora Fernanda Gentil, que havia deixado o canal após a cobertura das Olimpíadas de Paris.

Veja detalhes

Gentil acertou com a plataforma por três anos. Ela iniciará os trabalhos, de fato, em janeiro de 2026.

O acerto representa uma "volta para casa" da apresentadora, que já trabalhou na CazéTV em eventos como a Copa do Mundo Feminina e nos Jogos Olímpicos de Paris.

Ela deixou um recado aos fãs em seu Instagram ao anunciar a novidade.

Muito ansiosa por todas as aventuras no mundo do esporte que vamos viver juntos até 2028. É mais uma conquista e novidade que tenho a honra de comemorar com quem acompanha o meu trabalho Fernanda Gentil

