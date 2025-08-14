Braz: Flamengo vira time fatal na bola aérea após chegada de Rodrigo Caio

Três meses após a chegada de Rodrigo Caio na comissão técnica, o Flamengo se tornou um time fatal na bola aérea, destacou o repórter Bruno Braz no De Primeira.

Esses números do Flamengo de bola parada que aumentaram foram depois da chegada do Rodrigo Caio, que chega para ser auxiliar técnico do Filipe Luís e tem como uma das principais funções no dia a dia justamente trabalhar a bola parada.

Coincidentemente ou não, o Flamengo melhorou bastante nesse quesito, que se tornou um dos trunfos da equipe. Ontem, o Flamengo não estava conseguindo furar o bloqueio do Inter e conseguiu numa bola parada mais uma vez.

Bruno Braz

Segundo o colunista Paulo Vinícius Coelho, o Rubro-Negro fez 40% dos seus últimos 10 gols em jogadas de bola aérea. Na Libertadores, dos sete marcados, quatro saíram assim.

Quatro dos últimos 10 gols foram de jogada de bola parada pelo alto. Ninguém está conseguindo marcar essa jogada do Flamengo.

Paulo Vinícius Coelho

Rodrigo Caio foi integrado à comissão técnica do Flamengo no dia 13 de maio. Desde então, a artilharia aérea passou a ser uma arma cada vez mais mortal do time de Filipe Luís.

Ídolo do time de 2019, o hoje auxiliar técnico já era considerado especialista no quesito quando era zagueiro, mesmo não sendo tão alto (1,82 m) para os padrões da posição.

