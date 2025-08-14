Topo

Brasileirão: Comentaristas elegem seleção do primeiro turno; veja

do UOL

Colaboração para o UOL

14/08/2025 00h56

Após o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os comentaristas do Fim de Papo elegeram a seleção com os melhores jogadores das primeiras 19 rodadas.

A equipe montada por Lucas Musetti, Paulo Massini, Juca Kfouri e Domitila Becker tem três jogadores do líder Flamengo; dois representantes de São Paulo, Bahia e Mirassol; e um atleta de Palmeiras, Santos e Cruzeiro.

Confira a seleção do Fim de Papo:

Gabriel Brazão (Santos); Giay (Palmeiras), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo) e Luciano Juba (Bahia); Danielzinho (Mirassol), Marcos Antônio (São Paulo) e Arrascaeta (Flamengo); Luciano (São Paulo), Erick Pulga (Bahia) e Kaio Jorge (Cruzeiro). Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol).

