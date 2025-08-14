Botafogo x LDU: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Botafogo e LDU entram em campo na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo ficou com a segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. Atual campeão, o Glorioso iniciou mal o torneio, mas deu uma arrancada de três vitórias nos últimos confrontos da fase de grupos.

Já a LDU foi a líder do Grupo C, ficando à frente do Flamengo. Os equatorianos somaram os mesmos 11 pontos dos cariocas, mas levaram a melhor nos critérios de desempate.

