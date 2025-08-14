Botafogo recebe LDU para largar bem nas oitavas da Copa Libertadores

Em alta após golear o Fortaleza por 5 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo pela Copa Libertadores. De olho no bicampeonato vai enfrentar a LDU-EQU pelo jogo de ida das oitavas de final. O duelo vai ser disputado no Engenhão, no Rio, nesta quinta-feira, a partir das 19 horas.

O Botafogo está embalado por duas vitórias consecutivas. Antes do triunfo sobre o Fortaleza, dirigido pelo seu ex-técnico Renato Paiva, o time carioca tinha vencido o Red Bull Bragantino por 1 a 0 para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

O time comandado por Davide Ancelotti vem crescendo de rendimento em um momento importante da temporada. Isso dá esperança de emplacar uma sequência de resultados positivos para brigar pelos títulos que ainda estão em disputa.

Atual campeão da América, o Botafogo enfrentou a LDU na fase de grupos da edição do ano passado. O primeiro duelo aconteceu na altitude de Quito e terminou com vitória do time da casa por 1 a 0, com gol de Alzugaray.

O segundo confronto aconteceu no Engenhão e terminou com vitória botafoguense por 2 a 1. Hugo, atualmente no Al-Wasl, e Júnior Santos, que hoje defende o Atlético-MG, marcaram os gols, enquanto Estrada balançou as redes para os equatorianos.

O time vai ficar reforçado com o retorno do volante e capitão Marlon Freitas. Ele sofreu um choque de cabeça com Laquintana diante do Bragantino, na semana passada, e precisou ficar fora diante do Fortaleza para cumprir o protocolo de concussão. De volta aos treinos, ele está à disposição da comissão técnica.

O zagueiro Alexander Barboza e o volante Allan também estão disponíveis depois de cumprirem suspensão no Brasileiro. Apenas o defensor deve ser titular, enquanto o meio-campista ficará como opção no banco de reservas.

Com a volta de Barboza ao time titular, David Ricardo e Marçal, que marcou dois gols em Fortaleza, disputam a titularidade no setor. O escolhido formará a dupla de zaga com o argentino.

O goleiro Neto, contratado após rescindir seu vínculo com o Bournemouth-ING, foi inscrito na Libertadores e provavelmente estará entre os relacionados. John, que ficou fora dos últimos dois jogos, também deve retornar e briga pela titularidade com Léo Linck, que atuou nos últimos dois jogos.

A principal ausência é o zagueiro Kaio Pantaleão, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Bastos, que atua na mesma posição, em tratamento após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo, segue em recuperação.

O técnico da LDU é o brasileiro Tiago Nunes, que dirigiu o Botafogo entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ele não deixou saudade na torcida carioca, mesmo porque o clube o demitiu para contratar Artur Jorge, que conduziu o time aos títulos do Brasileiro e da Libertadores.

O time equatoriano vive boa fase e perdeu apenas um de seus últimos sete jogos, somando também quatro vitórias e dois empates. Além disso, lidera o Campeonato do Equador com 35 pontos, cinco à frente do Independiente del Valle.

A LDU perdeu seu principal destaque nesta janela de transferências. O centroavante Alex Arce, sensação do clube nas últimas temporadas e conhecido como 'Haaland Paraguaio', se transferiu para o Independiente Rivadavia, da Argentina.

Apesar da baixa, Tiago Nunes conta com o atacante Alzugaray, que já marcou nove gols na temporada, sendo três pela Libertadores.

O grupo também tem como destaque o volante e capitão Carlos Gruezo, que projetou o embate contra o atual campeão da América. "É um jogo para estar concentrado ao máximo. O Botafogo está jogando em casa e vai tentar impor seu ritmo, mas vamos tratar de fazer um jogo inteligente e buscar aproveitar as oportunidades", disse o defensor.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X LDU

BOTAFOGO - John (Léo Linck); Vitinho, Alexander Barboza, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

LDU - Gonzalo Valle; De la Cruz, Ricardo Adé, Darío Aimar e Quiñónez; Gruezo, Kevin Minda e Villamíl; Alvarado, Alzugaray e Estrada. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).