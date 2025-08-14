Botafogo marca aos 14s e vence LDU na Libertadores sob olhares de Ancelotti
O Botafogo fez um gol com 14 segundos de jogo e venceu a LDU, por 1 a 0, no Nilton Santos, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
O "apressadinho" foi Artur, em um lance que deu mais tranquilidade e deixou a torcida eufórica logo de cara.
Mas o Botafogo fez um segundo tempo ruim, o que não deixa conforto para o embate de volta.
O time de Davide Ancelotti agora pode empatar na altitude de Quito que se classificará às quartas de final.
O jogo de volta será na quinta-feira da semana que vem, às 19h (de Brasília).
Antes, o Botafogo tem pela frente o Palmeiras, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. O jogo será às 20h30 de domingo.
Pai do treinador do Botafogo e técnico da seleção, Carlo Ancelotti viu pela primeira vez um jogo do filho in loco desde que Davide assumiu o comando alvinegro.
Para o Botafogo, o jogo também serviu de reencontro com o técnico Tiago Nunes, hoje na LDU. Ele passou pelo clube na derrocada do Brasileirão de 2023 e foi demitido durante o Carioca 2024.
Gol mais rápido que os 200m de Bolt
O gol do Botafogo saiu mais rápido do que o tempo que Usain Bolt completou a prova dos 200m rasos, no mesmo estádio Nilton Santos, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 — 19,78s.
Com 14 segundos, o Botafogo já tinha roubado uma bola no meio-campo, tentado invadir a área com Montoro. Na sobra, Alex Telles fez a bola viajar até Artur. Tapa certeiro na saída do goleiro.
Só não deu para ser mais rápido que Bolt nos 100m: o ouro para o jamaicano em 2016 veio com 9,81s.
Jogo intenso
O gol cedo não representou domínio amplo e irrestrito por parte do Botafogo. O jogo ficou intenso e lá e cá. Artur, por exemplo, quase ampliou, de cabeça.
Mas a LDU teve duas chances claras de fazer o gol. A primeira, com um voleio espetacular de Cornejo. John defendeu.
Na segunda, o goleiro saiu meio atabalhoado, trombou com adversário e a bola sobrou para Villamíl. A batida por cobertura só não virou gol porque Vitinho salvou quase em cima da linha. Boa leitura do lateral-direito.
Além do susto, a nota negativa do primeiro tempo foi a substituição forçada de David Ricardo. O zagueiro saiu machucado e deu lugar a Marçal.
Dificuldades na frente
O segundo tempo do Botafogo foi mais complicado, em termos de criação. Athur Cabral teve muita dificuldade de ganhar duelos pelo alto — a torcida não se esquece de Igor Jesus.
Outro problema do Botafogo foi não conseguir encaixar contra-ataques. Muitos erros de passe sepultaram qualquer tentativa de perigo.
Davide Ancelotti tentou corrigir a organização do time trazendo Savarino para a direita. Correa e Matheus Martins foram a campo como primeiras substituições na etapa final.
Depois, o Botafogo alternou para uma dinâmica mais veloz na frente. O próprio Savarino saiu para dar lugar a Nathan Fernandes.
Esta não é a mais talentosa versão da LDU. Mesmo assim, o time equatoriano foi tomando mais coragem ao longo do jogo. O Botafogo ficou desconfortável.
Para não dizer que o time da casa não produziu mais, Correa teve um chute perigoso, já aos 44 minutos do segundo tempo. O goleiro defendeu.
Mas ao fim das contas, o gol com 14 segundos prevaleceu. Esse é o tamanho da vantagem para a volta na altitude.
Ficha técnica
Botafogo 1 x 0 LDU
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Hora: 14/8/2025, às 19h
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: John Alexander León (COL) e Sebastián Vela (COL)
Cartões amarelos: Marçal (BOT); Richard Mina, Cornejo, Gruezo (LDU)
Gols: Artur, 1'/1ºT (1-0)
Botafogo: John, Vitinho, David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Allan), Marlon Freitas, Savarino (Nathan Fernandes), Montoro (Joaquín Correa) e Artur (Matheus Martins); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
LDU: Gonzalo Valle, Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Quiñonez e Bryan Ramírez (Erique); Gruezo, Cornejo (Alvarado) e Villamíl; Medina (Estrada), Alzugaray (Pastrán). Técnico: Tiago Nunes.