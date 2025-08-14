Baixas de última hora! Lutas de brasileiros são retiradas do card do UFC 319

O card do UFC 319, que acontece neste sábado (16), em Chicago (EUA), sofreu duas baixas de última hora. E, coincidentemente, os dois combates cancelados nesta quinta-feira (14) envolvem lutadores do 'Esquadrão Brasileiro' - ambos motivados por lesões. Agora, o evento vai prosseguir com 13 lutas.

Previamente agendado para fechar o card preliminar do show, o duelo entre os pesos-leves (70 kg) Diego Ferreira e Bobby 'King' Green foi retirado da programação do evento. O mesmo destino da disputa entre Rodrigo Sezinando e Daniil Donchenko, válida pelo título do torneio meio-médio (77 kg) da 33ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter'.

A notícia sobre o cancelamento da luta entre Diego Ferreira e King Green foi divulgada em primeira mão pelo site 'BJPenn', enquanto o perfil 'ThinkerBoxing', do 'X' (antigo Twitter), foi o primeiro a informar sobre a retirada do confronto final do TUF 33 do card do UFC 319. Ambas informações foram confirmadas pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento.

Cinco brasileiros no UFC 319

Com os desfalques de Diego Ferreira e Rodrigo Sezinando, o Esquadrão Brasileiro contará com cinco representantes no UFC 319, neste sábado. No card principal, Carlos Prates enfrenta o experiente Geoff Neal, em duelo de membros do top 15 da divisão meio-médio. Já Jéssica Bate-Estaca, Edson Barboza, Karine Killer e Dione Barbosa entram em ação na parcela preliminar da edição.

