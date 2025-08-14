Topo

Esporte

Bahia paga multa e contrata Kauê Furquim, joia de 16 anos do Corinthians

Kauê Furquim, atacante de 16 anos da base do Corinthians - Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
Kauê Furquim, atacante de 16 anos da base do Corinthians Imagem: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 13h25

O atacante Kauê Furquim, joia de 16 anos das categorias de base do Corinthians, está de saída para o Bahia.

O que aconteceu

Nas últimas horas, o Bahia efetuou o pagamento da multa rescisória nacional de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem e acertou sua transferência.

Relacionadas

Vitinho sente pressão por estreia, mas pede tempo após passagem pela Arábia

Corinthians sem Yuri compromete Copa do Brasil? Comentaristas opinam

Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida pela contratação de Félix

Embora ainda integrado ao departamento de base, Kauê chegou a ser relacionado para partidas do Brasileirão, ficando no banco de reservas contra Ceará e Fortaleza. O atacante agrada Dorival Jr e vinha treinando com o elenco profissional no CT Joaquim Grava.

A negociação surpreendeu a diretoria do Timão. Internamente, o clube avalia se há meios jurídicos para tentar manter o atleta. Pela legislação, a multa para clubes brasileiros equivale a duas mil vezes o salário do jogador na assinatura do contrato.

O primeiro vínculo profissional de Kauê foi assinado em abril deste ano, com multa para o exterior de 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

NFL no Brasil: Ana Castela e Karol G são confirmadas como atrações em Chargers x Chiefs

Onde vai passar Botafogo x LDU pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Tolói desembarca na capital para fazer exames e assinar com o São Paulo

Onde vai passar Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Jogo do Palmeiras hoje (14) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

WSL: Medina pede união dos surfistas após eliminação polêmica de brasileiro

Bahia deposita multa e tira joia da base do Corinthians; veja valor

Santos acerta empréstimo de João Paulo ao Bahia com opção de compra

Em jejum de vitórias no Brasileirão, Corinthians tem ataque 'destroçado' para receber o Bahia

Karine Killer explica troca de time e ida para a Fighting Nerds: "Precisava de novos desafios"

Bahia paga multa e contrata Kauê Furquim, joia de 16 anos do Corinthians