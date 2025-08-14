Bahia deposita multa e tira joia da base do Corinthians; veja valor

O Corinthians perdeu um dos principais jogadores das suas categorias de base para o Bahia. Trata-se do atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos. O Grupo City, que controla a SAF do clube nordestino, depositou o valor da multa rescisória e tirou a joia do Timão.

De acordo com a legislação vigente, a multa para o mercado nacional é equivalente a duas mil vezes o salário do atleta no ato da assinatura do contrato. O montante pago pelo Bahia, portanto, foi de apenas R$ 14 milhões.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

A notícia pegou dirigentes do Corinthians de surpresa. Kauê Furquim, embora jovem, já frequentava treinos da equipe profissional e, inclusive, foi relacionado para dois jogos do time alvinegro nesta temporada, contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão.

O garoto assinou, em abril, seu primeiro vínculo profissional com o clube. À época, a diretoria de base do Timão estipulou a multa de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 332 milhões na cotação da época) para o mercado externo.

O Corinthians vinha negociando uma valorização salarial com o estafe de Kauê Furquim antes do Bahia pagar a multa, mas as conversas não avançaram.