Autor de dois gols, Flaco comenta dupla com Vitor Roque e celebra vitória na Libertadores: "Deu muito certo"

O Palmeiras venceu o Universitario-PER, nesta quinta-feira, por 4 a 0, em jogo de ida das oitavas e encaminhou a vaga às quartas de final. Autor de dois gols, Flaco López, avaliou a dupla de ataque com Vitor Roque e comentou sobre a "comparação" da torcida nas redes sociais com Bebeto e Romário. Gustavo Gómez e Vitor Roque anotaram os outros dois gols, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

"A gente vem trabalhando muito, o que mostramos na Copa do Brasil não foi o que a gente tem no DNA. Viramos a página. Essa vitória serviu para mostrar o caráter do nosso time e vamos continuar. Pessoalmente, é mais fácil jogar com outro centroavante. Hoje deu muito certo, mas vamos ver o que treinador fala", afirmou Flaco à ESPN.

A atuação da dupla no duelo empolgou os torcedores nas redes sociais, que brincaram de comparar os atletas com a dupla Bebeto e Romário, campeões pela Seleção Brasileira.

"É engraçado (risos). Vamos dar muita alegria, continuar trabalhando. Tomara que seja pelo menos um pouquinho (parecido)", disse Flaco.

Com este resultado, o Palmeiras abriu vantagem na decisão das oitavas de final. As equipes voltam a se enfrentar para definir a vaga nas quartas de final na próxima quinta-feira, dia 21. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo.

Antes disso, porém o Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e segue brigando nas primeiras posições. No domingo, o Verdão visita o Botafogo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada da competição nacional.