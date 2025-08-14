Atlético-MG recebe Godoy Cruz pela ida das oitavas da Sul-Americana

O Atlético-MG inicia nesta quinta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Godoy Cruz, da Argentina. O duelo marca o reencontro do clube mineiro com o torneio continental após a dramática classificação sobre o Atlético Bucaramanga, nos pênaltis, na fase de playoffs.

No Atlético, a grande esperança de gols é Hulk, poupado na última rodada do Brasileirão contra o Vasco. Já o atacante Dudu pode ser opção no banco de reservas. A tendência é que Cuca mantenha a base do time que empatou com o Vasco por 1 a 1, buscando intensidade desde os minutos iniciais. "É um jogo que exige concentração total. Vamos ter que ser inteligentes e aproveitar o fator casa", disse o treinador.

O adversário argentino chega invicto à fase eliminatória, depois de liderar o Grupo D - o mesmo do Grêmio. Apesar disso, a temporada não tem sido das mais regulares para o Godoy Cruz, que soma apenas seis vitórias no ano e não vence há seis jogos.

A equipe passou por mudanças no comando: Esteban Solari deixou o cargo e foi substituído por Walter Ribonetto, que terá a missão de retomar o bom futebol.

O Godoy Cruz aposta suas fichas na dupla de ataque formada por Santino Andino e Agustín Auzmendi, principais nomes ofensivos. O time argentino sabe que um bom resultado em Minas Gerais pode ser decisivo para seguir vivo no mata-mata.

A partida de volta será disputada na próxima semana, em Mendoza. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.