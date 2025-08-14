Atacante colombiano desembarca no Rio para assinar com o Vasco

O Vasco da Gama oficializou a chegada do atacante colombiano Andrés Gómez, que desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e os trâmites finais antes de se tornar oficialmente reforço do clube.

O jogador, de 22 anos, chega por empréstimo do Rennes, da França.

Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Andrés Gómez se destacou desde cedo, acumulando 57 partidas, 12 gols e cinco assistências antes de se transferir para o Real Salt Lake, nos Estados Unidos. Na MLS, viveu sua melhor fase, com 65 jogos, 15 gols e 15 assistências, chamando a atenção do Rennes, que o contratou por 10 milhões de euros. Na França, teve participação limitada, com 17 jogos na última temporada, mas manteve média de um gol a cada 123 minutos.

A expectativa é que Andrés Gómez esteja à disposição do Vasco já nas próximas semanas, integrando-se ao elenco e reforçando o setor ofensivo, especialmente nas pontas, setor que o clube busca fortalecer nesta temporada.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo... pic.twitter.com/DpBQp04zvw ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 15, 2025

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzmaltino também está na disputa do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe carioca abre a zona de rebaixamento à Segunda Divisão, na 17ª posição, com 16 pontos conquistados, após 17 rodadas disputadas. O Vasco está a apenas duas unidades do Vitória, 16º, primeiro time fora do Z4.

A próxima partida do time de Fernando Diniz é válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Vasco visita o Santos, no Morumbis.