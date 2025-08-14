Às vésperas do início do Espanhol, Levante tem apenas seis jogadores inscritos

O recém-promovido Levante convive com problemas na inscrição de seus jogadores para o Campeonato Espanhol. Às vésperas do início da competição, a equipe tem apenas seis atletas registrados em seu elenco.

Nesta sexta-feira, a primeira rodada do Campeonato Espanhol começa com os duelos entre Girona x Rayo Vallecano e Villarreal x Oviedo. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Levante visita o Deportivo Alavés no Estádio de Mendizorroza e estreia na competição. Porém, com apenas seis jogadores inscritos, o modesto clube de Valência pode perder por W.O.

No entanto, a situação parece não preocupar a diretoria do Levante, que informou que a documentação necessária para a inscrição dos jogadores está em processo de atualização junto à liga. Ou seja, é provável que os demais jogadores do elenco sejam registrados até a partida. A informação é do jornal espanhol Marca.

Atualmente, o Levante conta com dois zagueiros (Cabello e Dela), três meio-campistas (Pablo Martínez, Carlos Álvarez e Sergio Lozano) e um atacante (Iván Romero) em seu elenco. No entanto, há outros 16 jogadores ativos, que participaram da campanha do título da Segunda Divisão na temporada passada, além de reforços adquiridos nesta janela de transferências.

Problemas de inscrição no futebol espanhol

Além do Levante, o Elche também enfrenta problemas para inscrever jogadores antes do início do Campeonato Espanhol. Segundo a página oficial de La Liga, a equipe não registrou nenhum goleiro em seu elenco.

Na temporada passada, o Barcelona enfrentou diversos problemas de inscrição. Em janeiro, o meia Dani Olmo e o atacante Pau Víctor ficaram indisponíveis por um período, até que a equipe catalã recorresse ao Conselho Superior de Esportes (CSD).