Topo

Esporte

Arne Slot fala sobre expectativas para temporada do Liverpool

14/08/2025 11h44

O Liverpool estreia no Campeonato Inglês nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebe o Bournemouth. O técnico Arne Slot falou sobre suas expectativas para a temporada.

Apesar de ter conquistado o Campeonato Inglês na temporada passada, o técnico Arne Slot avaliou como "improvável" um bicampeonato. O comandante do Liverpool destacou a dificuldade da Premier League, que nas últimas oito temporadas foi vencida pelo Manchester City (seis) ou pelos Reds (dois).

"A razão pela qual isso (manter o título) é tão difícil se deve principalmente ao fato de haver tantos concorrentes que também podem vencer a liga aqui. Ganhar uma vez já é algo muito especial, imagine se você consegue vencer duas vezes em três, quatro ou cinco anos ? ou, como nós fizemos, duas vezes em cinco anos ? e o (Manchester) City fez ainda melhor que a gente nos últimos anos. Então, é improvável conseguir fazer isso nessa liga", disse Arne Slot.

Arne Slot também falou sobre o confronto de estreia, contra o Bournemouth. O técnico qualificou o adversário como uma equipe "intensa" e abandonou o favoritismo. Ele ainda relembrou do duelo na temporada passada, quando o Liverpool venceu os Cherries por 3 a 0.

"(Eles são) intensos. Eles dificultaram muito para nós na temporada passada. Nós vencemos por 3 a 0, e você pode pensar: 'Do que ele está falando, difícil?' Mas se você olhar para o jogo, eles tiveram a primeira grande chance da partida, marcaram um gol que foi anulado por um impedimento mínimo. Depois, por três vezes, eu não diria que contra-atacamos, mas fomos muito rápidos em mover a bola da defesa para o ataque. E, de repente, no intervalo, já estávamos vencendo por 3 a 0", completou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Fluminense perdeu apenas uma vez para times colombianos no Maracanã

Mastantuono é apresentado no Real e vai usar a camisa número 30: 'Darei a vida pelo clube'

Luis Enrique sobre título da Supercopa da Uefa: "Talvez não tenha sido justo"

Com novidades, Botafogo divulga relacionados para duelo com a LDU

Em meio a reconstrução, Portuguesa completa 105 anos de história

Arne Slot fala sobre expectativas para temporada do Liverpool

LA28 permitirá naming rights pela primeira vez em Olimpíadas; Comcast e Honda estreiam acordos

Mauro: Caso Bruno Henrique demora, mas das mortes no Ninho ninguém fala

Taylor Swift em podcast de irmãos Kelce 'quebra' a internet; veja o que ela falou

McLaren vai leiloar carro de F1 de 2026 antes de ele entrar na pista

UFC 319: Cigarro! Carlos Prates revela ajuda inusitada para bater o peso