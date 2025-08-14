Arne Slot fala sobre expectativas para temporada do Liverpool
O Liverpool estreia no Campeonato Inglês nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebe o Bournemouth. O técnico Arne Slot falou sobre suas expectativas para a temporada.
Apesar de ter conquistado o Campeonato Inglês na temporada passada, o técnico Arne Slot avaliou como "improvável" um bicampeonato. O comandante do Liverpool destacou a dificuldade da Premier League, que nas últimas oito temporadas foi vencida pelo Manchester City (seis) ou pelos Reds (dois).
"A razão pela qual isso (manter o título) é tão difícil se deve principalmente ao fato de haver tantos concorrentes que também podem vencer a liga aqui. Ganhar uma vez já é algo muito especial, imagine se você consegue vencer duas vezes em três, quatro ou cinco anos ? ou, como nós fizemos, duas vezes em cinco anos ? e o (Manchester) City fez ainda melhor que a gente nos últimos anos. Então, é improvável conseguir fazer isso nessa liga", disse Arne Slot.Arne Slot também falou sobre o confronto de estreia, contra o Bournemouth. O técnico qualificou o adversário como uma equipe "intensa" e abandonou o favoritismo. Ele ainda relembrou do duelo na temporada passada, quando o Liverpool venceu os Cherries por 3 a 0.
"(Eles são) intensos. Eles dificultaram muito para nós na temporada passada. Nós vencemos por 3 a 0, e você pode pensar: 'Do que ele está falando, difícil?' Mas se você olhar para o jogo, eles tiveram a primeira grande chance da partida, marcaram um gol que foi anulado por um impedimento mínimo. Depois, por três vezes, eu não diria que contra-atacamos, mas fomos muito rápidos em mover a bola da defesa para o ataque. E, de repente, no intervalo, já estávamos vencendo por 3 a 0", completou.