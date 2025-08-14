Arnaldo: Flamengo de Filipe Luís tem aspectos do melhor Palmeiras de Abel

O Flamengo de Filipe Luís tem aspectos de jogo que lembram o melhor momento do Palmeiras de Abel Ferreira, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

O Flamengo venceu o Inter no Maracanã e largou na frente no duelo pelas oitavas de final da Libertadores.

Eu estava assistindo ao jogo ontem e pensando numa situação recorrente nesse Flamengo que é interessante. Talvez não tão habitual para o torcedor do Flamengo que gosta, além de vencer, de vencer por uma boa margem. Mas o Flamengo do Filipe Luís tem diversos aspectos da melhor fase do Palmeiras do Abel.

Ele não toma gol, primeira coisa. Essa é uma marca do time: mais do que artilharia, é a resistência defensiva. Segunda coisa, ele faz muito gol de bola parada. Ah, porque os zagueiros...; não, no escanteio, gol de Bruno Henrique.

Arnaldo Ribeiro

Segundo Arnaldo, essas características podem levar o Mengão longe na temporada.

São recursos novos, digamos assim, que esse Flamengo tem pra essa temporada e são recursos que podem garantir, por exemplo, vida longa no mata-mata como a Libertadores e a manutenção da liderança do Brasileiro.

Arnaldo Ribeiro

Com 1 a 0 de vantagem, o Rubro-Negro joga por dois resultados na partida da volta, semana que vem, no Beira-Rio. Ao Colorado, só a vitória interessa.

