Ancelotti vai à Arena MRV observar Atlético-MG x Grêmio visando convocação do Brasil

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará na Arena MRV neste domingo (17) para acompanhar o duelo entre Atlético-MG e Grêmio, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília). A visita faz parte da rotina de observações do treinador, que prepara a lista de convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro.

A presença de Ancelotti foi confirmada pela CBF após uma reunião geral de coordenação da Seleção Brasileira, realizada nesta quarta-feira. O encontro contou com nomes ligados ao Galo, como Rodrigo Caetano (coordenador executivo geral), Taffarel (treinador de goleiros), Cristiano Nunes (preparador físico) e Rodrigo Lasmar (diretor-médico do clube e chefe do departamento médico da Seleção).

O italiano já está no país em uma verdadeira maratona de observações. Na noite desta quarta-feira, ele esteve no Maracanã para assistir à vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores. Ao lado de Rodrigo Caetano e Juan Santos (coordenador técnico), também aproveitou para observar metodologias de treino, estrutura dos clubes e aspectos táticos que possam contribuir para a preparação da Seleção. Na ocasião, encontrou Zico, ídolo do Flamengo e da Amarelinha.

? Maracanã, noite de Libertadores Presenças ilustres e de peso no duelo entre Flamengo x Internacional! ??? Na arquibancada, um encontro histórico: Carlo Ancelotti e Zico lado a lado. E não parou por aí: a comissão técnica marcou presença em peso no estádio - Rodrigo... pic.twitter.com/yESiHmHcey ? brasil (@CBF_Futebol) August 14, 2025

Agenda cheia

Ancelotti segue em agenda cheia: além da partida deste domingo em Belo Horizonte, ele esteve no Mundial de Clubes e vem visitando centros de treinamento, estádios e hotéis no Brasil e no exterior, reforçando o mapeamento de potenciais convocados. Essa será a segunda vez que a Arena MRV recebe o técnico da Seleção ? em fevereiro de 2024, Dorival Júnior esteve no local para acompanhar um clássico contra o Cruzeiro.

Quando assumiu o comando do Brasil, Ancelotti revelou que tinha curiosidade de conhecer a capital mineira, mencionada com carinho pelo ex-companheiro e amigo Toninho Cerezo, ídolo do Atlético. Agora, essa visita acontece em um momento estratégico, com o treinador afunilando a lista de jogadores que podem defender o país na Copa do Mundo de 2026.