Amazonas x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue com uma partida nesta sexta-feira. O Amazonas terá pela frente o América-MG, às 20h (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Onde assistir Amazonas x América-MG ao vivo?

A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

Como o Amazonas chega ao confronto

Com apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos pela Série B, o Amazonas busca uma reação no campeonato. A equipe é a lanterna do torneio, com apenas 20 pontos em 21 jogos. Na última rodada, o time do Norte foi derrotado pela Ferroviária, por 2 a 1, fora de casa.

Como o América-MG chega ao confronto

A situação do América-MG não é muito diferente. Os mineiros perderam quatro de seus últimos cinco duelos e não vencem há sete rodadas. Abrindo a zona de rebaixamento, o Coelho ocupa a 17ª colocação, com 21 pontos. Em seu último jogo pelo Brasileiro, acabou derrotado pelo Remo, por 1 a 0, em casa.

Histórico de confronto entre Amazonas x América-MG

As equipes se enfrentaram apenas três vezes em toda a história e têm números equilibrados. Ambas possuem uma vitória, além de um empate.

Estatísticas

Em má fase, os dois clubes não vêm tendo vida fácil na Série B. Após 21 rodadas, as duas equipes compartilham a marca de 29 gols sofridos e 21 anotados após 21 rodadas. Pelo lado do América-MG, a defesa foi vazada nove vezes nos últimos cinco jogos, enquanto o Amazonas viu sua rede ser balançada seis vezes no mesmo recorte.

Prováveis escalações

Provável escalação do Amazonas

Pedro Caracoci; Castrillón, Alvariño, Fabiano, Digão; Vásquez, Victor Hugo, Diego Torres; Joaquin Torres, Ramírez e Luan Silva.



Técnico: Márcio Zanardi

Provável escalação do América-MG

Matheus Mendes; Renato Silva, Lucão, Júlio; Mariano, Miqueias, Ortiz, Paulinho; Miguelito, Figueiredo e Willian Bigode.



Técnico: Diogo Giacomini

Arbitragem de Amazonas x América-MG

Jefferson Ferreira de Moraes está escalado com árbitro para a partida, com Leone Carvalho e Hugo Sávio Xavier como assistentes. Antônio Magno Lima estará no comando do VAR.

Ingressos para Amazonas x América-MG

Preços dos ingressos

Os ingressos para o Setor Leste do estádio Carlos Zamith estão com o custo de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), já para o Setor Oeste os valores são de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Onde comprar

A compra das entradas deve ser realizada pelo site da Ache Tickets ou presencialmente na loja oficial do clube no Amazonas Shopping.

Próximo jogo do Amazonas

Na segunda-feira do dia 25 deste mês, o Amazonas visita o Avaí pela 23ª rodada da Série B. O duelo irá acontecer na Ressacada, em Florianópolis, às 21h30 (de Brasília).

Próximo jogo do América-MG

O América-MG, por sua vez, enfrenta o Goiás no sábado do dia 23 de agosto. A partida também será válida pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, às 18h.

Ficha técnica de Amazonas x América-MG

Jogo: Amazonas x América-MG



Horário: 20h



Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus



Onde Assistir: ESPN e Disney+