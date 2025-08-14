Abel faz mudanças no Palmeiras para encarar o Universitario-PER na Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Universitario-PER, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira fez algumas mudanças na equipe em relação aos dois últimos compromissos. No meio-campo, Emiliano Martínez começa jogando na vaga de Aníbal Moreno. No ataque, Flaco López ganha chance como titular, enquanto Facundo Torres vai para o banco.

A escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque.

O Verdão viajou ao Peru com alguns desfalques. São eles o zagueiro Bruno Fuchs (edema na coxa esquerda), o meia Raphael Veiga (dores no púbis) e os atacantes Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física). Além disso, o lateral direito Marcos Rocha ficou de fora por opção. Khellven, recém-contratado, é a alternativa de Abel no banco.

Do outro lado, a escalação do Universitario, do técnico Jorge Fossati, é: Britos; Corzo, Riveros, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Velázquez e Perez; Flores e Valera.

O treinador conta com o atacante Diego Churín, que está entregue ao departamento médico.

Palmeiras e Universitario fizeram campanhas distintas na primeira fase da Libertadores. De um lado, o Palmeiras avançou com 100% de aproveitamento, encerrando a primeira fase na liderança do Grupo G, com 18 pontos, dono da melhor campanha geral.

O Universitario, por sua vez, avançou às oitavas da Libertadores como vice-líder do Grupo B, com oito pontos, quatro a menos que o River Plate. Foram duas vitórias, duas derrotas e dois empates.

Facundo Tello (ARG) apita a partida, auxiliado por Juan Bellati (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG). Silvio Trucco, também da Argentina, fica no comando do VAR.