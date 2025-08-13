Yuri Alberto passa por cirurgia para corrigir hérnia e desfalca Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal e será desfalque por pelo menos um mês.

O que aconteceu

O camisa 9 do Timão foi internado com dores abdominais, após ser atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.

O atleta passou por exames de imagem e foi operado durante a madrugada. O responsável pelo procedimento foi o médico gastroenterologista Dr. Walter Ayres, que diagnosticou a hérnia inguinal.

O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido e Yuri segue em recuperação no hospital. A previsão é de que ele receba alta médica nesta quinta-feira.

A projeção é que Yuri retorne aos gramados apenas entre o fim de setembro e começo de outubro, após cumprir de quatro a oito semanas de recuperação.