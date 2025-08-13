Topo

Esporte

Yuri Alberto passa por cirurgia de hérnia e aumenta lista de desfalques do Corinthians

13/08/2025 10h45

O Corinthians ganhou mais um integrante para o seu departamento médico. O atacante Yuri Alberto precisou ser submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, na madrugada desta quarta-feira, e irá desfalcar a equipe pelas próximas semanas.

De acordo com o clube, o jogador começou a sentir dores abdominais na noite desta terça e foi conduzido ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele realizou exames de imagem e teve diagnosticado o problema, sendo obrigado a passar pela intervenção cirúrgica.

O procedimento foi bem-sucedido, e o camisa 9 encontra-se em recuperação no hospital. A alta médica está prevista para esta quinta-feira.

A ausência de Yuri Alberto aumenta a lista de desfalques do Corinthians. Além dele, Memphis Depay, André Carrillo, Maycon e Hugo também estão entregues ao departamento médico.

A situação preocupa o técnico Dorival Júnior, que conta com um elenco curto em mãos e não pode mais receber reforços em virtude do transfer ban sofrido pelo Timão. A única contratação até o momento é a do atacante Vitinho, que dificilmente estreará neste sábado, diante do Bahia.

O duelo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 21 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Além dos lesionados, Dorival também não terá o trio de suspensos Cacá, Fabrizio Angileri e Ángel Romero.

