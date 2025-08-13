Topo

Esporte

Você aprova a contratação de Vitinho no Corinthians? Vote!

13/08/2025 05h00

O Corinthians anunciou na última segunda-feira a contratação do atacante Vitinho. O jogador estava livre no mercado e assinou vínculo com o Timão até 2026.

Com 31 anos de idade, Vitinho possui passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, além de ter jogado na Europa e no mundo árabe. Revelado pelo Botafogo, ele já defendeu o CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Ettifaq e Al Shabab, da Arábia Saudita.

O atacante viveu o momento mais vitorioso de sua carreira no Flamengo. Entre os anos de 2018 e 2022, o jogador conquistou três Campeonatos Cariocas, dois Brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. No período, ele marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências em 214 jogos.

Em sua passagem pelo Internacional, Vitinho também balançou as redes 29 vezes, mas em 96 jogos, número bem menor em relação ao acumulado no Flamengo. Pelo Colorado, celebrou as conquistas do Campeonato Gaúcho (2015 e 2016) e da Recopa Gaúcha (2016).

O atleta estava na Arábia Saudita desde 2023. Primeiro, ele defendeu o Al-Ettifaq, onde anotou 12 gols e 10 assistências em 65 partidas. Na sequência, o atacante rumou para o Al Shabab, onde disputou apenas oito jogos, com um gol marcado.

Vitinho já apareceu no BID está liberado para estrear pelo Corinthians. O técnico Dorival Júnior, contudo, pregou cautela em relação à estreia do novo reforço do Timão.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Santos ameniza problemas e ganha variedade para as pontas

Você aprova a contratação de Vitinho no Corinthians? Vote!

Bom futebol ainda pode salvar Abel no Palmeiras? Comentaristas opinam

Transfer ban pode ser bom para o Corinthians? Comentaristas opinam

Crespo reconhece dificuldades do São Paulo, mas minimiza sofrimento em empate: "Situação normal"

Torcidas de Atlético Nacional e São Paulo brigam após partida pela Libertadores

Crespo admite que São Paulo precisa melhorar para eliminar o Atlético Nacional na Libertadores

Sorte de campeão? Comentaristas analisam empate do SPFC na Libertadores

Palmeiras desembarca no Peru para jogo de ida das oitavas da Libertadores

Fluminense supera concorrência do São Paulo e acerta com Igor Rabello

Crespo isenta Cardona, parabeniza Rafael e diz que empate é bem-vindo