Você aprova a contratação de Vitinho no Corinthians? Vote!

O Corinthians anunciou na última segunda-feira a contratação do atacante Vitinho. O jogador estava livre no mercado e assinou vínculo com o Timão até 2026.

Com 31 anos de idade, Vitinho possui passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, além de ter jogado na Europa e no mundo árabe. Revelado pelo Botafogo, ele já defendeu o CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Ettifaq e Al Shabab, da Arábia Saudita.

O atacante viveu o momento mais vitorioso de sua carreira no Flamengo. Entre os anos de 2018 e 2022, o jogador conquistou três Campeonatos Cariocas, dois Brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. No período, ele marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências em 214 jogos.

Em sua passagem pelo Internacional, Vitinho também balançou as redes 29 vezes, mas em 96 jogos, número bem menor em relação ao acumulado no Flamengo. Pelo Colorado, celebrou as conquistas do Campeonato Gaúcho (2015 e 2016) e da Recopa Gaúcha (2016).

O atleta estava na Arábia Saudita desde 2023. Primeiro, ele defendeu o Al-Ettifaq, onde anotou 12 gols e 10 assistências em 65 partidas. Na sequência, o atacante rumou para o Al Shabab, onde disputou apenas oito jogos, com um gol marcado.

Vitinho já apareceu no BID está liberado para estrear pelo Corinthians. O técnico Dorival Júnior, contudo, pregou cautela em relação à estreia do novo reforço do Timão.