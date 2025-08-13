Vitória do STJD e do Flamengo? Comentaristas debatem gol de Bruno Henrique

Réu no caso de uma denúncia por manipulação de resultado, Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Inter no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Massini debateram o tema.
Com o triunfo por 1 a 0, o Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, na próxima quarta (20), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter precisa ao menos vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.
Juca: Doping da Justiça
É inevitável que haja torcedores que se queixem. Parecem tratamentos diferentes. Os 'bagrinhos' se ferraram - e foi muito justo que se ferrassem. Mas o grande ídolo da maior torcida do país não se ferra, continua jogando. Não é o doping financeiro, mas é o doping da Justiça - ou da injustiça.
Juca Kfouri
Massini: Justiça funciona assim também fora do esporte
Você tem uma questão do STJD, que olha para a camisa quando vai ter mais ou menos rapidez para acompanhar os casos. Isso é fato, é histórico e não vai mudar. É como a nossa justiça funciona fora do futebol, fora do esporte.
Paulo Massini
