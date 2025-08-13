Vitinho sente pressão por estreia, mas pede tempo após passagem pela Arábia

Apresentado oficialmente na tarde de hoje, o atacante Vitinho destacou a necessidade de um período de preparação antes de estrear pelo Corinthians, ao mesmo tempo em que o time sofre com desfalques no sistema ofensivo.

Desfalques aumentam pressão por estreia

O ponta-esquerda, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, não atua há dois meses. Em sua primeira coletiva de imprensa, o jogador explicou que, após fechar a temporada no futebol saudita, teve um período de descanso, retomando as atividades apenas nesta semana.

O ritmo aqui é alucinante. Na Arábia, há tempo para treinar, se recuperar e se preparar para o próximo jogo. Aqui não é desse jeito. Estou na expectativa muito grande de começar a jogar, mas preciso de um tempo. O estafe é muito qualificado para me colocar em condições de jogo. Estou ansioso para estrear com as melhores condições possíveis, diante deste cenário que estamos vivendo hoje.

Vitinho, atacante do Corinthians

Vitinho reconheceu que a ansiedade pela sua estreia é compartilhada pela torcida e pelo elenco, mas ponderou que acelerar o processo de adaptação pode ser prejudicial.

No espaço de uma semana, o Timão sofreu duas baixas no elenco, que colocaram pressão sobre o atacante. Memphis Depay ficará fora por um mês por lesão muscular, tempo que deve ser parecido ao de Yuri Alberto, após ser submetido a cirurgia para correção de hérnia inguinal nesta madrugada.

Vai gerar muita expectativa para que eu comece a jogar e dê resultado à equipe. Ao mesmo tempo, preciso desse tempo para me adaptar e não virar uma baixa. Em alguns momentos pode até acelerar o processo, e isso não ser bom. Estou fazendo o meu melhor para estar pronto o quanto antes. O carinho que recebi da Fiel foi imenso, desde o furo no Instagram até o anúncio oficial.

Vitinho

Ainda sem Vitinho, o Corinthians vai a campo contra o Bahia, no próximo sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 21h (de Brasília).

O que mais disse Vitinho

Conversa com Dorival durante as negociações. "Conversamos, sim, bem brevemente. Só o fato de saber que ele estava aqui já ajudava muito. Eu tive oportunidade de estar com Fabinho. Sei do profissional que ele é e da seriedade que tem com o trabalho. O Dorival também é um cara incrível no dia a dia. A gente pode ver que ele tem conquistado bastante. A gente sempre olha esses cenários e avalia bem. No pouco tempo de conversa com ele, já estava superanimado. Foi uma oportunidade de concretizar a minha vinda."

Pressão ao vestir a camisa do Corinthians. "São fatos que a gente avalia antes de tomar uma decisão. A gente sabe da expressão do Corinthians. Sabe dos fiéis apaixonados pelo clube. E entende que a equipe precisa sempre estar numa posição de competição. É claro que mediante a tudo, a gente pode viver essas fases difíceis e têm que sabe vivê-las. A gente se encontra nela agora. É claro que nós, jogadores, queremos crescer e estar o mais alto possível na tabela. A gente entende que vai ser pressionado. É entender essa fase. E continuar trabalhando. Só o trabalho consegue nos tirar desta situação."

Turbulência política teve alguma influência nas negociações? "Em nenhum momento. Eu estava muito inclinado para voltar para Arábia, estava inclinado. Eu recebi contato do Fabinho e do presidente. Fiquei muito contente. Conversei com minha esposa, ficamos animados. Tive outras propostas do Brasil. Mas a do Corinthians me encheu os olhos, pelo clube que é. Deus me deu paz e alegria para continuar conversando com eles. Cá estou, deu tudo certo. Isso não influenciou em nada. Na verdade, vim saber isso esses dias, no dia da própria eleição. Não estou muito em rede social, não vejo questões extracampo. Tento mais assistir aos jogos. Deu tudo certo. Estamos hoje aqui vestindo o manto do Corinthians."