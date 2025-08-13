Vitinho revê ex-companheiros de Flamengo e revela meta no Corinthians

O atacante Vitinho acabou de chegar ao Corinthians, mas já se sente em casa. O jogador reencontrou no CT Dr. Joaquim Grava alguns antigos companheiros de Flamengo e espera reeditar a parceria de sucesso com a camisa alvinegra.

Ao todo, são três velhos conhecidos: o goleiro Hugo Souza, o lateral Matheuzinho e o zagueiro Gustavo Henrique. Isso sem contar com o técnico Dorival Júnior e o executivo de futebol Fabinho Soldado.

Vitinho, inclusive, contou uma história envolvendo Matheuzinho. O ala mandou diversas mensagens perguntando se o atacante iria reforçar o clube antes do acordo ser concretizado.

"Tem um caso até engraçado. O Matheuzinho ficou me perguntando direto se eu vinha, mas eu não podia falar. Me receberam de braços abertos, isso facilita muito. Tive esse momento de acolhê-los no Flamengo, quando estavam vindo da base, agora eles estão me recebendo. Também tenho uma relação muito boa com o Gustavo. Espero que a gente faça um grande trabalho juntos", disse o atleta.

"Tive mais contato dentro do CT, não tive muitas atividades. Acompanho futebol brasileiro e o Corinthians há bastante tempo, são jogadores que querem atingir seu lugar ao sol. É um time que acabou de ser campeão paulista, isso demonstra a vontade de vencer. Dá para sentir que é um time que busca vencer e alcançar os objetivos do clube", acrescentou.

Vitinho atuou pelo Flamengo entre 2018 e 2022. Foram 214 jogos disputados pelo Rubro-Negro, com 29 gols e 33 assistências, além de 11 títulos - dentre eles, duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

Nova dupla com holandês?

Em coletiva de imprensa, Vitinho também falou sobre a expectativa de jogar ao lado de Memphis Depay, que atualmente se encontra lesionado. Apesar de se tratar de uma dupla inédita, não seria a primeira vez que ele faria parceria com um astro holandês.

Em 2013, pelo Botafogo, o atacante atuou com o meio-campista Seedorf. Juntos, eles levaram o time carioca à quarta posição do Brasileirão.

"Foi um momento incrível para mim. Joguei com o Seedorf, agora com Memphis. Quando se trata de um estrangeiro vindo para conhecer o futebol brasileiro, é fantástico. A qualidade dele é indiscutível. Vamos procurar se entender, sei o jogador que ele é e a personalidade que tem. Meu trabalho é ajudá-lo para que ele faça muitos gols por nós", comentou.

O mais novo do reforço do Timão está oficialmente apresentado! ??? Boa sorte com o manto alvinegro, Vitinho! ?? ? Gustavo Vasco / Corinthians#BemVindoVitinho#VaiCorinthians pic.twitter.com/tUze2fzkij ? Corinthians (@Corinthians) August 13, 2025

Os planos de Vitinho

Com passagem por vários clubes, Vitinho já defendeu três equipes brasileiras (Botafogo, Internacional e Flamengo), atuou no futebol russo e, na última temporada, vestiu a camisa do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Aos 31 anos de idade, ele revelou uma meta pessoal no Corinthians: construir identificação com a Fiel.

"Quero conquistar mais ainda e me identificar com a torcida. A Fiel é incrível, em todas as oportunidades que tive de jogar contra o Corinthians, foi incrível. Quero trazer títulos para o Corinthians e consequentemente ter identificação com o clube e a torcida", declarou.

Vitinho já está treinando com os novos companheiros no CT Dr. Joaquim Grava, mas dificilmente ficará à disposição para o jogo contra o Bahia, neste sábado, na Neo Química Arena. Ele não entra em campo há cerca de dois meses e precisa de tempo para readquirir o ritmo ideal.

Sendo assim, Dorival Júnior precisará encontrar outras soluções para suprir as ausências de Memphis e Yuri Alberto. Além de Vitinho, Romero, suspenso, também está fora da próxima partida.

Restam Talles Magno, o espanhol Héctor Hernández e os garotos da base Gui Negão, Kayke e Dieguinho.