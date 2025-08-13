Vitinho explica escolha pelo Corinthians e evitar dar prazo para estreia: "Preciso de tempo"

O atacante Vitinho foi apresentado como reforço do Corinthians na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador, que vestirá a camisa de número 29, falou sobre as suas condições físicas e pediu tempo para estrear pela equipe alvinegra.

"Estou há dois meses sem jogar, em fase de adaptação. Estou trabalhando para entrar em campo o quanto antes. Não tem uma data exata [para estreia], precisamos conversar melhor. É normal essa expectativa para que eu comece a jogar, mas eu preciso desse tempo para eu não virar desfalque também. Podemos acelerar e processo e não ser bom. Estou dando o meu melhor para estar em campo o quanto antes", disse o atleta.

"Tem praticamente dois meses da minha última partida. Tive um período de descanso, depois fiz algumas atividades, mas nada com bola. Conheço o calendário daqui, o ritmo é alucinante, na Arábia tem mais tempo para recuperar. Estou com uma expectativa grande para jogar, mas preciso de um tempo. O estafe é muito qualificado e vai me colocar em boas condições. Estou ansioso para estrear nas melhores condições possíveis", acrescentou.

Por que o Corinthians, Vitinho?

Vitinho também explicou os motivos que o levaram a acertar com o Timão. Ele disse que recebeu propostas de outras equipes do Brasil e também da Arábia Saudita, mas pesou a favor do clube paulista uma conversa do jogador com o técnico Dorival Júnior e o executivo Fabinho Soldado.

"Conversei bem brevemente [com Dorival], mas só o fato de saber que ele estava aqui ajudou muito. Também conhecia o Fabinho, sei o profissional que ele é. O Dorival é um cara incrível no dia a dia. No pouco tempo de conversa que tive, já estava muito animado. Ajudou a concretizar essa minha vinda para cá", justificou.

"É muito legal ter chegado aqui, em um clube como esse. Quando tive contato com o Fabinho, foi uma coisa magnífica. Acredito que tenho uma grande oportunidade de estar aqui e poder me tornar um jogador com identificação. Esse é meu objetivo. Preciso entregar muito para conquistar isso, estou disposto a fazer. Não foi fácil, mas vestir a camisa do Corinthians é uma vitória para mim e minha família. É o início de uma grande caminhada", completou.

O atacante foi questionado se o momento político tumultuado do clube gerou alguma dúvida, mas negou. Ele começou a treinar com os novos companheiros nesta semana.

"Não, em nenhum momento. Estava muito inclinado a ficar na Arábia, tinha uma situação encaminhada. Recebi o contato do Fabinho, eu e minha esposa ficamos muito animados. Tive propostas do Brasil, mas a do Corinthians me encheu os olhos. E cá estou, deu tudo certo. Isso não influenciou em nada, fiquei sabendo disso esses dias, que teve a votação. Não sou muito de rede social, não me preocupo muito com o extracampo", comentou.

Reforço na hora certa

Vitinho, que estava livre no mercado desde o término de seu vínculo com o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, é o segundo reforço contratado pelo Corinthians na atual temporada. Até o momento, a única contratação havia sido a de Fabrizio Angileri, lateral esquerdo que foi trazido pelo clube ainda no início do ano.

O jogador chega em um momento oportuno. Na última quinta-feira, Memphis Depay foi diagnosticada uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve desfalcar a equipe de quatro a seis semanas. Já na madrugada desta quarta, Yuri Alberto foi submetido e uma cirurgia de hérnia inguinal e aumentou a lista de baixas. O camisa 9 ficará ausente dos gramados por, no mínimo, um mês.

Vitinho, contudo, dificilmente estará à disposição de Dorival para o jogo contra o Bahia. A partida está marcada para este sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Conheça Vitinho

Vitinho foi revelado pelas categorias de base do Botafogo e, após rápida ascensão, foi vendido ao CSKA Moscou, da Rússia, em 2013. O atacante defendeu o clube por duas temporadas, mas depois, entre 2015 e 2016, teve uma passagem pelo Internacional. Ele voltou ao futebol russo em 2016 e, dois anos depois, se transferiu ao Flamengo.

Pelo Rubro-Negro carioca, o atacante passou por altos e baixos. Ao todo, foram 214 jogos, com 29 gols e 33 assistências, além de ter conquistado 11 títulos - dentre eles, duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. Em 2023, ele rumou à Arábia Saudita, onde acumulou passagens por Al-Shabab e Al-Ettifaq, sua última equipe.