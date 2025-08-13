Vice do CD entrega o cargo, e Corinthians fará eleição extraordinária

O Corinthians realizará uma eleição extraordinária para definir o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo, cargo que também acumula a presidência da Comissão de Ética e Disciplina (CED), um dos órgãos internos mais importantes do clube. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira pela presidência do CD, após a renúncia de Roberson de Medeiros, conhecido como Dunga, na última sexta-feira.

Dunga estava no posto desde fevereiro de 2024 e havia se afastado duas vezes ao longo do ano alegando questões de saúde. Agora, deixa definitivamente as funções para tratar de assuntos pessoais. Sua saída, porém, não interrompe os trabalhos da Comissão de Ética.

Processos já instaurados, dentre eles a apuração sobre gastos no cartão corporativo durante as gestões de Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, seguirão normalmente. Essa investigação, solicitada por conselheiros e associados e recomendada pelo Conselho de Orientação (CORI), tramita desde o início de agosto na Comissão de Justiça do CD, que posteriormente encaminhará o caso à Ética.

A definição do sucessor, entretanto, não é simples. O estatuto e o regimento interno não prevê que a 1ª secretária do CD, Maria Ângela Ocampos, assuma interinamente. A conselheira participou da invasão ao Parque São Jorge em 31 de maio, quando tentou reintegrar Augusto Melo à presidência do Timão.

Na ocasião, ela alegou que deveria assumir o Conselho diante do afastamento de Romeu Tuma Jr., e emitiu um ofício determinando o retorno do presidente cassado. O ato não foi reconhecido pela Comissão de Justiça, que classificou a manobra como "golpe" e reforçou que não há previsão estatutária para tal sucessão.

Nos bastidores do Corinthians, chegou a ser cogitado o nome de Rodrigo Vicente Bittar, atual secretário da Comissão de Ética, para assumir interinamente a presidência do órgão. A ideia, no entanto, foi descartada por falta de amparo no estatuto. Com isso, a tendência é que apenas a eleição extraordinária, ainda sem data marcada, defina o novo vice-presidente do CD e, consequentemente, o comando da CED.

A renúncia de Dunga e a indefinição sobre seu substituto ocorrem em meio a uma crise política intensa no Parque São Jorge. No último sábado, os sócios do clube aprovaram em Assembleia Geral o impeachment de Augusto Melo, encerrando oficialmente seu mandato. Mesmo após a cassação, episódios de disputa interna seguem movimentando os corredores do clube, reforçando a importância estratégica da Comissão de Ética e Disciplina nos próximos meses.

Confira a nota completa do Corinthians

"A presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista informa que realizará eleição extraordinária para a escolha de novo Vice-Presidente do CD. Roberson de Medeiros, que estava na posição desde o início de 2024 (e, consequentemente, era Presidente da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo), entregou o cargo para tratar de assuntos pessoais.

Para que a Comissão de Ética do CD esteja completa, será convocado suplente eleito pelo Conselho Deliberativo. Todos os casos que estão nesta Comissão seguem em andamento, e a admissibilidade de eventuais novos casos continua, como de praxe, sendo feita pela presidência do CD.

A Presidência do Conselho Deliberativo agradece ao Conselheiro Roberson de Medeiros pela sua contribuição durante o período em que esteve à frente de suas funções. Compreendemos a necessidade de sua decisão e desejamos êxito e sucesso em seus futuros projetos e realizações.

Atenciosamente,



Romeu Tuma Jr.



Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista"