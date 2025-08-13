Vazam fotos do possível novo 3º uniforme do Corinthians; veja

Fotos de um modelo alternativo do Corinthians para a temporada 2025/26 circularam nas redes sociais nesta quarta-feira. O uniforme, ainda sem lançamento oficial, é preto e traz detalhes em laranja, cor aplicada também ao escudo e à marca da fornecedora Nike.

O design resgata elementos da coleção "Total 90", popular nos anos 2000, quando a marca norte-americana produziu camisas semelhantes para clubes como Barcelona e Chelsea. As fotos foram publicadas pelo site Footy Headlines.

Foto: Reprodução / Footy Headlines