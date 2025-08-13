Vasco faz treino tático e segue preparação para pegar o Santos

Nesta quarta-feira, o Vasco seguiu com os treinamentos, no CT Moacyr Barbosa, de olho no duelo diante do Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão, a abertura do returno. A bola rola no Morumbis, na capital paulista, no domingo (17), às 16h (de Brasília).

Fernando Diniz comandou ao elenco do Cruzmaltino uma atividade tática, realizando ajustes e jogadas ensaiadas. No final, separados em times, os atletas se enfrentaram em um jogo com campo em dimensões reduzidas.

O Vasco da Gama vem de empate contra o Atlético-MG, por 1 a 1, em São Januário, no último domingo, pela última rodada do primeiro turno da Série A. O gol do Gigante da Colina foi marcado por Vegetti e o tento do Galo saiu dos pés de Gabriel Menino.

Com 17 jogos disputados até aqui na competição nacional, o Vasco da Gama soma 16 pontos e se encontra, atualmente, na 17ª colocação, abrindo a zona do rebaixamento. Os cariocas estão a dois pontos do Vitória, primeiro time fora do Z4.

O duelo contra o Santos, desta forma, é visto como fundamental para uma retomada vascaína no Brasileirão. Isso porque o Peixe, com 21 pontos, é o 14º e também figura na luta contra o rebaixamento.

Quarta-feira de trabalho no CT com foco na partida contra o Santos.

Programação semanal do Vasco

O Vasco da Gama volta aos treinos na manhã desta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa. Na sexta e sábado, dias 15 e 16, as atividades acontecem também pela parte inicial do dia, no mesmo local.

No sábado, após o treino, a equipe viaja do Rio de Janeiro para São Paulo. No domingo, 17 de agosto, o time enfrenta o Santos às 16h, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.