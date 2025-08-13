Vanderlan se despede do Palmeiras e recebe homenagem no CT: "Construímos uma linda história"

Negociado pelo Palmeiras com o Red Bull Bragantino, o lateral esquerdo Vanderlan foi homenageado pelo clube alviverde em sua despedida. O defensor recebeu os companheiros na Academia de Futebol, posou para fotos com os títulos conquistados e foi presenteado com uma placa comemorativa.

A placa, assinada pela presidente Leila Pereira, foi entregue para Vanderlan pelas mãos de Paulo Buosi, segundo vice-presidente do Palmeiras. Os dizeres da homenagem foram lidos em voz alta pelo dirigente.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece ao lateral Vanderlan pela dedicação e pelo amor demonstrado ao clube nos mais de oito anos que vestiu a nossa camisa. Campeão na base e no profissional, você é uma inspiração para os jovens no nosso centro de formação de atletas. Um ciclo importante se encerra hoje, mas os seus laços com o maior campeão do Brasil jamais serão desfeitos. Afinal, não importa onde esteja, você será sempre uma Cria da Academia. Muita sorte e sucesso nos próximos passos da carreira", disse a homenagem.

Vanderlan lidava com a forte concorrência de Piquerez na lateral esquerda do Palmeiras, uma vez que o uruguaio é titular absoluto. Na equipe principal desde 2021, o Cria da Academia somou, ao todo, 108 jogos e um gol. Já nesta temporada, ele disputou 22 partidas, sendo 16 como titular, e deu duas assistências.

Mais de 1??0??0?? jogos, 8?? títulos e momentos inesquecíveis em #FamíliaPalmeiras. Valeu, minha Cria! ? Assista completo na TV Palmeiras Sportingbet ? https://t.co/ztUE7qAZS1 pic.twitter.com/6qwzpaEQ1z ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 13, 2025

Pelo Palmeiras, Vanderlan conquistou sete títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"Estou encerrando meu ciclo no Palmeiras, mas queria deixar um recado para toda a nação alviverde. Agradecer pelo carinho, pelo apoio de sempre. Sempre foi a torcida que canta e vibra, independente da situação. Cheguei aqui um garoto e estou saindo com um homem, muito mais maduro. Além de melhor atleta, estou saindo como uma pessoa melhor", afirmou o atleta em entrevista ao canal oficial do Palmeiras.

"Foi a melhor coisa que aprendi aqui, os valores. Confiança, respeito acima de tudo. Vou levar isso para a minha vida. Foi uma história muito linda que construímos juntos, desde a base, e o principal que fica são as amizades, que vou levar para o resto da minha vida", concluiu o defensor.

Vanderlan foi anunciado pelo Red Bull Bragantino mais cedo nesta quarta-feira. O lateral esquerdo assinou vínculo válido com o Massa Bruta até 31 de julho de 2030.