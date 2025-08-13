Topo

Esporte

Vanderlan deixa o Palmeiras e é anunciado pelo Red Bull Bragantino; veja detalhes

13/08/2025 14h11

O Palmeiras concretizou a venda do lateral esquerdo Vanderlan ao Red Bull Bragantino. Na tarde desta quarta-feira, o defensor foi anunciado pelo clube de Bragança Paulista e assinou vínculo válido até 31 de julho de 2030.

O Verdão se despediu de Vanderlan com um vídeo com alguns dos melhores momentos do garoto, formado nas categorias de base, mas já consolidado no profissional. "Pra sempre na história. Obrigado por tudo, Vanderlan!", publicou o clube nas redes sociais.

Vanderlan lidava com a forte concorrência de Piquerez na lateral esquerda do Palmeiras, uma vez que o uruguaio é titular absoluto. Na equipe principal desde 2021, o Cria da Academia somou, ao todo, 108 jogos e um gol. Já nesta temporada, ele disputou 22 partidas, sendo 16 como titular, e deu duas assistências.

Pelo Palmeiras, Vanderlan conquistou sete títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Agora anunciado pelo Red Bull Bragantino, Vanderlan reencontrará alguns de seus ex-companheiros de Palmeiras, como o volante Fabinho e o meio-campista Jhon Jhon, ambos também formados nas categorias de base do clube alviverde.

"Eu estava em casa quando o Jhon Jhon me ligou dizendo que o clube tinha interesse em mim. Fiquei muito feliz, principalmente por ouvir isso de um grande amigo. Contei para a minha esposa e já comecei a criar aquela expectativa. Quando meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora", disse Vanderlan em entrevista ao site oficial do Massa Bruta.

Vanderlan chega para reforçar a lateral esquerda do Red Bull Bragantino, que conta somente com Guilherme Lopes como opção, uma vez que Juninho Capixaba está lesionado.

O defensor é o segundo reforço do Red Bull Bragantino nesta janela de transferências. Anteriormente, o Massa Bruta havia concretizado a contratação do zagueiro Gustavo Marques, do Benfica, por empréstimo.

