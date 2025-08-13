Universitario x Palmeiras: veja parcial de ingressos vendidos para jogo de ida da Libertadores

O primeiro jogo do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores terá casa cheia. O Universitario, do Peru, anunciou que mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Verdão no Estádio Monumental de Lima, na capital peruana.

O Palmeiras visita o Universitario nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os ingressos para a torcida alviverde ainda estão à venda. O preço dos bilhetes é fixo: 170 sois peruanos (R$ 260,06 na cotação atual). Os torcedores do Palmeiras ficarão no Setor F do Estádio Monumental de Lima.

O Palmeiras quer afastar de vez o fantasma da eliminação para o rival na Copa do Brasil e vai em busca da vitória no Peru para largar em vantagem no confronto. No último fim de semana, o Alviverde mostrou força ao vencer o Ceará em casa, de virada, por 2 a 1.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os lesionados Bruno Fuchs, Raphael Veiga, Paulinho e Bruno Rodrigues. Por outro lado, o treinador terá os reforços de Khellven e Ramón Sosa, que foram inscritos na Libertadores e ficam à disposição.