Universitario-PER x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O mata-mata da Libertadores segue a todo vapor. Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras visita o Universitario, do Peru, no duelo de ida das oitavas de final do torneio continental. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, na capital peruana.

Onde assistir Universitario x Palmeiras

A partida terá transmissão dos canais ESPN e Disney+. Além disso, o torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras para o confronto

As duas equipes fizeram campanhas bastante diferentes na fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras soma 100% de aproveitamento e acumulou seis vitórias em seis rodadas, encerrando a primeira fase na liderança do Grupo G, com 18 pontos.

O Palmeiras chega ao confronto em meio a um momento não muito confortável. O Verdão foi eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo rival Corinthians, em casa, perdendo por 3 a 0 no placar agregado. Protestos de parte da torcida tomaram conta do Allianz Parque e da Academia de Futebol.

O Verdão, porém, deu uma resposta à torcida no último fim de semana, quando mostrou poder de reação e virou sobre o Ceará no Allianz Parque. A equipe alviverde venceu por 2 a 1, com gols de Vitor Roque e Flaco Lopez, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras, assim, quer se manter no caminho das vitórias. O técnico Abel Ferreira, contudo, seguirá tendo os desfalques já conhecidos do zagueiro Bruno Fuchs (transição física), do atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e do meia Raphael Veiga (dores no púbis). Por outro lado, Ramón Sosa e Khellven foram inscritos e ficam à disposição.

Como chega o Universitario para o confronto

O Universitário, por sua vez, avançou às oitavas como segundo do Grupo B, com oito pontos - foram dois triunfos, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Universitario vive grande fase no futebol peruano. A equipe detém uma invencibilidade de 12 partidas entre todas as competições, com nove vitórias e três empates no recorte.

O treinador Jorge Fossati não poderá contar com o atacante Diego Churín, que está entregue ao departamento médico. De resto, o técnico terá força máxima.

Histórico de confrontos

Palmeiras e Universitario se enfrentaram em seis ocasiões, todas pela Copa Libertadores. O Verdão leva a melhor no duelo, com cinco vitórias e apenas uma derrota. O último encontro entre os times terminou com goleada alviverde por 6 a 0 no Allianz Parque.

Palmeiras na temporada

O Palmeiras vem de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas ainda está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a terceira colocação, com 36 pontos - quatro a menos que o líder Flamengo.

Universitario na temporada

O Universitario também está entre os melhores times no Campeonato Peruano - Clausura. A equipe está na vice-liderança, com 13 pontos - mesma pontuação do líder Sporting Cristal. São quatro vitórias e um empate.

Prováveis escalações

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez e Carabalí; Flores e Valera (Rivera).



Técnico: Jorge Fossati

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Facundo Tello (ARG) apita a partida, auxiliado por Juan Bellati (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG). Silvio Trucco, também da Argentina, fica no comando do VAR.

Próximos jogos do Palmeiras

Depois de encarar o Universitario, o Palmeiras volta a campo neste fim de semana. O Verdão visita o Botafogo neste domingo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já na próxima quinta-feira, novamente às 21h30, o Palmeiras recebe o Universitario, no Allianz Parque no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Próximos jogos do Universitario

Após o primeiro jogo das oitavas, o Universitario terá pela frente o Sport Huancayo, pela sexta rodada do Campeonato Peruano - Clausura. A bola rola no domingo, às 14h, no Estadio Huancayo.