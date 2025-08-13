Topo

Esporte

Universitario-PER x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

13/08/2025 20h00

O mata-mata da Libertadores segue a todo vapor. Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras visita o Universitario, do Peru, no duelo de ida das oitavas de final do torneio continental. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, na capital peruana.

Onde assistir Universitario x Palmeiras

A partida terá transmissão dos canais ESPN e Disney+. Além disso, o torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras para o confronto

As duas equipes fizeram campanhas bastante diferentes na fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras soma 100% de aproveitamento e acumulou seis vitórias em seis rodadas, encerrando a primeira fase na liderança do Grupo G, com 18 pontos.

O Palmeiras chega ao confronto em meio a um momento não muito confortável. O Verdão foi eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo rival Corinthians, em casa, perdendo por 3 a 0 no placar agregado. Protestos de parte da torcida tomaram conta do Allianz Parque e da Academia de Futebol.

O Verdão, porém, deu uma resposta à torcida no último fim de semana, quando mostrou poder de reação e virou sobre o Ceará no Allianz Parque. A equipe alviverde venceu por 2 a 1, com gols de Vitor Roque e Flaco Lopez, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras, assim, quer se manter no caminho das vitórias. O técnico Abel Ferreira, contudo, seguirá tendo os desfalques já conhecidos do zagueiro Bruno Fuchs (transição física), do atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e do meia Raphael Veiga (dores no púbis). Por outro lado, Ramón Sosa e Khellven foram inscritos e ficam à disposição.

Como chega o Universitario para o confronto

O Universitário, por sua vez, avançou às oitavas como segundo do Grupo B, com oito pontos - foram dois triunfos, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Universitario vive grande fase no futebol peruano. A equipe detém uma invencibilidade de 12 partidas entre todas as competições, com nove vitórias e três empates no recorte.

O treinador Jorge Fossati não poderá contar com o atacante Diego Churín, que está entregue ao departamento médico. De resto, o técnico terá força máxima.

Histórico de confrontos

Palmeiras e Universitario se enfrentaram em seis ocasiões, todas pela Copa Libertadores. O Verdão leva a melhor no duelo, com cinco vitórias e apenas uma derrota. O último encontro entre os times terminou com goleada alviverde por 6 a 0 no Allianz Parque.

Palmeiras na temporada

O Palmeiras vem de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas ainda está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a terceira colocação, com 36 pontos - quatro a menos que o líder Flamengo.

Universitario na temporada

O Universitario também está entre os melhores times no Campeonato Peruano - Clausura. A equipe está na vice-liderança, com 13 pontos - mesma pontuação do líder Sporting Cristal. São quatro vitórias e um empate.

Prováveis escalações

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Santamaría, Benedetto; Polo, Ureña, Concha, Vélez e Carabalí; Flores e Valera (Rivera).

Técnico: Jorge Fossati

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Facundo Tello (ARG) apita a partida, auxiliado por Juan Bellati (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG). Silvio Trucco, também da Argentina, fica no comando do VAR.

Próximos jogos do Palmeiras

Depois de encarar o Universitario, o Palmeiras volta a campo neste fim de semana. O Verdão visita o Botafogo neste domingo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já na próxima quinta-feira, novamente às 21h30, o Palmeiras recebe o Universitario, no Allianz Parque no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Próximos jogos do Universitario

Após o primeiro jogo das oitavas, o Universitario terá pela frente o Sport Huancayo, pela sexta rodada do Campeonato Peruano - Clausura. A bola rola no domingo, às 14h, no Estadio Huancayo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Italo Ferreira se garante no Finals do Circuito Mundial de Surfe ao lado do líder Yago Dora

Transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional pela Libertadores: veja onde assistir

Escalações: Flamengo aposta em Bruno Henrique; Inter vai de Tabata

Flamengo terá Bruno Henrique titular e Pedro no banco contra o Inter; veja escalações

São Paulo bate Realidade Jovem e assume vice-liderança do Paulista feminino

Universitario-PER x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Paulistão Feminino: São Paulo bate lanterna em casa com ajudinha de goleira

Corinthians soma mais de R$ 90 milhões em quatro condenações e pode agravar transfer ban

Com Ancelotti, Seleção intensifica planejamento para a Copa do Mundo

Corinthians: Lesão de Yuri compromete Copa do Brasil? Comentaristas opinam