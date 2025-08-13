Universidad de Chile bate Independiente e sai em vantagem pelas oitavas da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, a Universidad de Chile venceu o Independiente por 1 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gol chileno marcado no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos saiu dos pés de Lucas Assadi.

Desta forma, "La U" saiu em vantagem em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta está marcada para às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na casa dos argentinos, no Estadio Libertadores de América. Quem avançar deste confronto encontra, na próxima etapa, o vencedor de Alianza Lima e Universidad Católica.

Antes, porém, as duas equipes tem confrontos válidos por seus respectivos campeonatos nacionais. A Universidad de Chile, às 13h30 (de Brasília), recebe o Unión Española, pelo Campeonato Chileno, no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos. Já o Independiente, no sábado, às 20h30, visita o Velez Sarsfield, no Jose Amalfitani, pelo Campeonato Argentino.

Universidad de Chile x Independiente: o jogo

No primeiro tempo, a Universidad de Chile e o Independiente protagonizaram um duelo equilibrado, mas com algumas chances claras de gol. O Independiente começou criando oportunidades com Montiel, sem acertar o alvo, enquanto Federico Vera e Zabala também assustaram em finalizações defendidas ou para fora. Pelo lado chileno, Di Yorio e Poblete tiveram boas chances, mas pararam na defesa adversária.

O momento decisivo veio aos 35 minutos, Fabián Hormazabal passou para Assadi que, da meia-lua, arriscou de fora da área. A bola foi rasteira no canto direito de Rey para abrir o placar para a Universidad de Chile, que terminou a primeira etapa na frente.

No segundo tempo, o jogo seguiu intenso, com chances de ambos os lados, mas sem gols. O Independiente teve mais dificuldade após Abaldo receber dois cartões aos 27 minutos, deixando o time com um jogador a menos. Substituições foram feitas em ambas as equipes, mas a vitória parcial do Universidad de Chile, conquistada no primeiro tempo, se manteve.

Alianza Lima x Universidad Católica

Do outro lado da chave, no Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima bateu a Universidad Católica por 2 a 0, com gols de Alan Cantero. O duelo de volta está marcado para às 21h30 da próxima quarta-feira (20).