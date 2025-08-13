Último Universitario x Palmeiras no Monumental teve vitória do Palmeiras com gol no fim; relembre

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira e começa a decidir as oitavas de final da Copa Libertadores. O sorteio da Conmebol colocou o Universitario-PER no caminho do Verdão. O primeiro jogo acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru, a partir das 21h30 (de Brasília). As equipes voltam a se encontrar depois de quatro anos.

Palmeiras e Universitario se enfrentaram pela última vez na campanha da Libertadores de 2021, que terminou com o Palmeiras campeão depois de vencer o Flamengo, por 2 a 1, no Centenario, em Montevideu. Na ocasião, o time brasileiro e o peruano duelaram na fase de grupos, com duas vitórias alviverdes.

O primeiro embate, naquele ano foi em abril, pela primeira rodada da fase de grupos. No Monumental - ainda vazio por conta da restrição de público por conta do covid-19 -, o Verdão venceu por 3 a 2. A equipe, já à época comandada pelo técnico Abel Ferreira, que há pouco vencera a Libertadores de 2020, levou os três pontos graças aos gols de Danilo, Raphael Veiga e Renan.

Mas, o jogo não foi nada tranquilo. O Palmeiras abriu o placar aos 20 minutos, com gol de Danilo, e foi para o intervalo com vantagem. Aos sete do segundo tempo, Raphael Veiga fez o segundo. Nada ainda estava resolvido, e o Palmeiras viu a situação complicar após os 18 minutos, quando Empereur tomou o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Palmeiras desfalcado.

O Universitario aproveitou, deu resposta imediata e empatou em três minutos. Aos 20, com a bola rolando, e aos 23, de pênalti, ambos com Enzo Gutiérrez. Apesar do golpe sofrido, o Palmeiras buscou o resultado e marcou no último minuto de acréscimo, com Renan.

Palmeiras está 100% da Libertadores e quer afastar fantasma de mata-mata

O Palmeiras avançou às oitavas da Libertadores com 100% de aproveitamento, sendo dono da melhor campanha geral. Recentemente, o Verdão foi eliminado na Copa do Brasil depois de perder os dois jogos para o Corinthians. Agora, a equipe de Abel Ferreira quer dar a volta por cima para seguir brigando pelo continental.

Além disso, o Verdão tenta chegar mais longe nas eliminatórias já que na última edição, acabou sendo eliminado nas oitavas de final, para o Botafogo.