UFC: Dana White confirma aumento no valor dos bônus após acordo bilionário

O anúncio de um acordo pela venda dos direitos de transmissão do UFC para a 'Paramount' se tornou um dos assuntos mais comentados na comunidade do MMA nos últimos dias. Um dos principais temas de discussão tem sido a forma como os lutadores - principais protagonistas dos shows promovidos pelo Ultimate - serão recompensados a partir de agora, com o novo contrato bilionário assinado pela organização. E, ao que tudo indica, os atletas podem comemorar.

Isso porque, de acordo com o presidente do UFC, os lutadores terão um reajuste salarial em virtude do novo acordo firmado. Ao ser questionado sobre o assunto na coletiva de imprensa pós-Contender Series, na noite da última terça-feira (12), Dana White evitou dar detalhes sobre a nova configuração de pagamento dos atletas, mas confirmou que os valores dos bônus de performance, que premiam os principais destaques em cada evento promovido pela entidade, serão aumentados.

"Não vou fazer nenhum comentário sobre isso ainda porque nós ainda temos que nos reunir e resolver essas coisas. É agosto. Temos até janeiro para decidir tudo isso. Mas a resposta mais fácil? Os bônus, obviamente, vão subir. Isso vai ser grande. Esqueça a maré crescente com todos os outros lutadores. Apenas o número que os bônus trazem para um lutador é de milhões de dólares", respondeu Dana.

Só em 2026?

O novo acordo prevê a entrada de 7,7 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 42 bilhões na cotação atual) nos cofres da organização presidida por Dana White. A parceria entre o UFC e a 'Paramount' deve ter início a partir de janeiro de 2026, após o vínculo com a 'ESPN' - antiga detentora dos direitos de transmissão - se encerrar, no final deste ano. Consequentemente, é provável que as alterações nos valores recebidos pelos atletas também fiquem para a próxima temporada.

