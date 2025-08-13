Transmissão ao vivo de São Paulo x Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo mede forças com o Realidade Jovem na noite de hoje, às 18h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube). A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Livia Camillo.

O Tricolor é o terceiro colocado, com nove pontos. Embalado por duas vitórias, o São Paulo venceu o Taubaté por 1 a 0 na última rodada.

Realidade Jovem é o lanterna com apenas um ponto. A equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, no último compromisso.

São Paulo x Realidade Jovem -- Paulistão Feminino

Data e hora: 13 de agosto, às 18h (de Brasília)

13 de agosto, às 18h (de Brasília) Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)

CFA Laudo Natel, em Cotia (SP) Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo.

1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.

2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar

3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.

4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".

5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.

6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!

Como assistir ao UOL Play pelo navegador

1. Para assistir pelo navegador do computador ou celular, acesse uol.com.br/play e clique em entrar.

2. Digite seu e-mail e a sua senha cadastrada no UOL e clique em entrar.

3. Pronto! Agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.

Como assistir ao UOL Play pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo UOL Play na App Store ou Google Play.

2. Acesse o aplicativo, clique em entrar e insira o e-mail e senha cadastrados no UOL.

3. Pronto, agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play

Como assistir o Canal UOL na TV?

Claro TV: canal nº 549

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Samsung TV: canal n° 2074

Zapping: canal nº 64

UOL Play