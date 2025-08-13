Transmissão ao vivo de PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

PSG e Tottenham duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine (ITA), pela taça da Supercopa da Uefa.

Onde assistir? SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O PSG conquistou a Liga dos Campeões na temporada passada. A equipe francesa também disputou o Mundial de Clubes, mas ficou com o vice-campeonato após ser superada pelo Chelsea por 3 a 0 na decisão.

Do outro lado, o Tottenham chega com moral após faturar a Liga Europa. O título encerrou um jejum de 17 anos sem troféus para os ingleses, que venceram o Manchester United por 1 a 0 na final.

PSG x Tottenham -- Supercopa da Uefa