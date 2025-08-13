Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional pela Libertadores: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/08/2025 20h30

Flamengo e Internacional medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A primeira parte da decisão será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Flamengo abre a disputa no Maracanã. Rubro-Negro terminou em segundo no Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação da LDU, mas atrás nos critérios de desempate.

Inter liderou o Grupo F. O Colorado chegou aos 11 pontos, dois a mais que o Atlético Nacional, após vencer as duas últimas rodadas.

Decisão será no Beira-Rio. O jogo acontece na quarta-feira (20), em meio a três duelos seguidos entre os clubes, dois pela Libertadores e um pelo Brasileirão.

Flamengo x Internacional -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Esporte

