Transfer ban pode ser bom para o Corinthians? Comentaristas opinam

A Fifa penalizou o Corinthians hoje com transfer ban, o que impede o clube de registrar novos atletas. No Fim de Papo, Renan e Rodrigo Mattos debateram como a medida poderia ajudar o clube paulista.

A dívida, no valor de R$ 33 milhões, é referente à contratação do defensor equatoriano Félix Torres, que estava no Santos Laguna (MEX). A medida é válida por três janelas de transferências.

Renan: Transfer ban impede o Corinthians de fazer besteiras

O ideal para o Corinthians, para o bem do clube, é que esse transfer ban dure uns três anos para não correr risco de fazer mais besteira.

A solução agora é usar a base. A contratação do Vitinho é garantia? É uma aposta. Aposta a gente faz com garoto da base, que pode dar retorno técnico e financeiro lá na frente. É isso que o Corinthians tem que fazer agora - investimento na base.

Renan Teixeira

Mattos: Corinthians deu sinal errado para o mercado

Quando o clube chega nessa situação, tem que dar um sinal para o mercado de que está segurando a onda. Nem acho que o Corinthians está gastando na janela. Essa diretoria interina está menos acelerada que o Augusto Melo. Ano passado, ele contratou um time inteiro no meio do ano, mesmo sem ter dinheiro.

Um sinal para o mercado seria: como você vai negociar com um time que tem uma dívida de R$ 34 milhões e vai pagar R$ 1 milhão por mês para um jogador que está contratando? Todo mundo vê as notícias. Quando você está em uma situação difícil, tem que sinalizar para o mercado que está contendo gastos.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo