Topo

Esporte

OPINIÃO

Transfer ban pode ser bom para o Corinthians? Comentaristas opinam

do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 01h10

A Fifa penalizou o Corinthians hoje com transfer ban, o que impede o clube de registrar novos atletas. No Fim de Papo, Renan e Rodrigo Mattos debateram como a medida poderia ajudar o clube paulista.

A dívida, no valor de R$ 33 milhões, é referente à contratação do defensor equatoriano Félix Torres, que estava no Santos Laguna (MEX). A medida é válida por três janelas de transferências.

Renan: Transfer ban impede o Corinthians de fazer besteiras

O ideal para o Corinthians, para o bem do clube, é que esse transfer ban dure uns três anos para não correr risco de fazer mais besteira.

Relacionadas

Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida pela contratação de Félix

O que é transfer ban? Entenda punição aplicada contra o Corinthians

Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

A solução agora é usar a base. A contratação do Vitinho é garantia? É uma aposta. Aposta a gente faz com garoto da base, que pode dar retorno técnico e financeiro lá na frente. É isso que o Corinthians tem que fazer agora - investimento na base.
Renan Teixeira

Mattos: Corinthians deu sinal errado para o mercado

Quando o clube chega nessa situação, tem que dar um sinal para o mercado de que está segurando a onda. Nem acho que o Corinthians está gastando na janela. Essa diretoria interina está menos acelerada que o Augusto Melo. Ano passado, ele contratou um time inteiro no meio do ano, mesmo sem ter dinheiro.

Um sinal para o mercado seria: como você vai negociar com um time que tem uma dívida de R$ 34 milhões e vai pagar R$ 1 milhão por mês para um jogador que está contratando? Todo mundo vê as notícias. Quando você está em uma situação difícil, tem que sinalizar para o mercado que está contendo gastos.
Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Bom futebol ainda pode salvar Abel no Palmeiras? Comentaristas opinam

Transfer ban pode ser bom para o Corinthians? Comentaristas opinam

Crespo reconhece dificuldades do São Paulo, mas minimiza sofrimento em empate: "Situação normal"

Torcidas de Atlético Nacional e São Paulo brigam após partida pela Libertadores

Crespo admite que São Paulo precisa melhorar para eliminar o Atlético Nacional na Libertadores

Sorte de campeão? Comentaristas analisam empate do SPFC na Libertadores

Palmeiras desembarca no Peru para jogo de ida das oitavas da Libertadores

Fluminense supera concorrência do São Paulo e acerta com Igor Rabello

Crespo isenta Cardona, parabeniza Rafael e diz que empate é bem-vindo

Lucas avalia condição física e comenta expectativa por titularidade na Libertadores: "Vamos ver"

Lula defende Abel Ferreira após críticas da torcida: 'Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras'