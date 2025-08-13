Topo

Esporte

Tottenham insiste na contratação de Savinho, do Manchester City

13/08/2025 14h56

O brasileiro Savinho, ex-Atlético-MG e jogador do Manchester City, segue na mira de Thomas Frank para ser o novo reforço no ataque do Tottenham. Os Spurs fizeram uma proposta pelo atacante e não obtiveram sucesso, mas pretendem insistir na contratação.

Rejeitada pelo City, a oferta por Savinho era de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 366 milhões). Com esse valor, o clube lucraria 19 milhões, já que o brasileiro foi contratado por 31 milhões de libras (aproximadamente R$ 227 milhões).

Desde que chegou ao futebol inglês, em 2024, Savinho disputou 48 partidas, marcou três gols e contribuiu com 13 assistências. Até o momento, conquistou apenas um título pelo Manchester City, a Supertaça da Inglaterra.

No Mundial de Clubes, últimos jogos oficiais do clube, o atacante foi titular nos três jogos que disputou e anotou um tento. Porém, disputa posição com Phil Foden e não é titular absoluto sob o comando de Pep Guardiola, o que o deixa incerto sobre seu futuro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Vitinho é apresentado no Corinthians e pede tempo para estrear: 'Estou há dois meses sem jogar'

Transmissão ao vivo de PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa: veja onde assistir

Tottenham insiste na contratação de Savinho, do Manchester City

Surfe: Rival é eliminado, e Yago Dora garante liderança no WSL Finals

Palmeiras x Flamengo: jogo de volta das quartas do Brasileiro feminino terá entrada gratuita

Supercopa da Uefa pode ter mudanças no formato e ser disputada fora da Europa

Emprestado ao Barcelona, Rashford alfineta Manchester United: "Terra de ninguém"

Grêmio ouve nova negativa do Al Rayyan e desiste de Róger Guedes

Só a grana interessa? Khamzat Chimaev minimiza importância de legado no UFC

GE TV: o que se sabe sobre novo canal da Globo que promete competir com a CazéTV

Delegacia aceita pedido do Palmeiras e abre inquérito para investigar ataque ao CT