Tottenham insiste na contratação de Savinho, do Manchester City
O brasileiro Savinho, ex-Atlético-MG e jogador do Manchester City, segue na mira de Thomas Frank para ser o novo reforço no ataque do Tottenham. Os Spurs fizeram uma proposta pelo atacante e não obtiveram sucesso, mas pretendem insistir na contratação.
Rejeitada pelo City, a oferta por Savinho era de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 366 milhões). Com esse valor, o clube lucraria 19 milhões, já que o brasileiro foi contratado por 31 milhões de libras (aproximadamente R$ 227 milhões).
Desde que chegou ao futebol inglês, em 2024, Savinho disputou 48 partidas, marcou três gols e contribuiu com 13 assistências. Até o momento, conquistou apenas um título pelo Manchester City, a Supertaça da Inglaterra.
No Mundial de Clubes, últimos jogos oficiais do clube, o atacante foi titular nos três jogos que disputou e anotou um tento. Porém, disputa posição com Phil Foden e não é titular absoluto sob o comando de Pep Guardiola, o que o deixa incerto sobre seu futuro.