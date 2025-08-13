Torcidas de Atlético Nacional e São Paulo brigam após partida pela Libertadores

Após o apito final do empate entre Atlético Nacional e São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores, torcedores dos dois times entraram em conflito ainda na arquibancada do Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. A polícia que atuava na segurança do local interveio e fez a confusão cessar.

Imagens mostram que os torcedores dos dois times estavam muito próximos e eram divididos apenas por um cordão. Conforme relatos, foram torcedores do Atlético Nacional que foram até o espaço dos são-paulinos. No fim da partida, uma confusão dentro de campo, entre os jogadores, terminou em cartão amarelo para o atacante Alfredo Morelos, do Atlético Nacional.

A partida se impôs como um desafio para o São Paulo, que precisou conter os ataques do Atlético Nacional. O time de Hernán Crespo até conseguiu reagir em alguns momentos, mas com dificuldades para atacar quando tinha a posse. Mesmo com alguns bons momentos dos são-paulinos, é possível dizer que o time se livrou de perder em Medellín.

O jogo de volta ocorre na próxima terça-feira, dia 19, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, em São Paulo. Antes disso, o São Paulo visita o Sport, no sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Nacional recebe o Fortaleza pela liga colombiana.