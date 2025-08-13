Torcedores do São Paulo são apedrejados e entram em confronto com torcida do Atlético Nacional
O São Paulo ficou no empate com o Atlético Nacional, na noite desta terça-feira, em 0 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. Nas arquibancadas, torcedores do Tricolor foram alvos de pedradas e entraram em conflito com os colombianos.
Os registros foram feitos por Henrique Gomes, o Baby, um dos líderes da Independente, principal torcida organizada do São Paulo.
Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver policiais e seguranças do Estádio Atanasio Girardot tentando separar os torcedores das duas equipes.
"Nosso dever é proteger a torcida do São Paulo Futebol Clube. Pedras e bombas sendo arremessadas no setor visitante, muitos torcedores saindo machucados", escreveu Baby em sua conta oficial no Instagram. "Em casa, a gente educa eles!", completou.
O representante da organizada também publicou um vídeo de um torcedor do Atlético Nacional imitando um "macaco", em direção à torcida do São Paulo.
"Racistas não passarão. Porrada neles", escreveu.
Até o momento, nenhum dos clubes se manifestou sobre a confusão nas arquibancadas.
São Paulo x Atlético Nacional
Dentro de campo, o São Paulo segurou a pressão do Atlético Nacional e levou o empate para a partida de volta. Nesta terça-feira, o time colombiano desperdiçou dois pênaltis, com Edwin Cardona, e ainda acertou a trave duas vezes.
Com o resultado, a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores vai ser decidida apenas no jogo de volta. As duas equipes precisam vencer para avançar, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
A partida acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.
Antes disso, o São Paulo visita o Sport neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Atlético Nacional encara o Fortaleza CEIF, às 21h30, no Atanasio Girardot, pela sétima rodada do Campeonato Colombiano - Clausura.