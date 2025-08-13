Torcedor do Atlético Nacional faz gestos racistas a são-paulinos durante jogo

Um torcedor do Atlético Nacional foi flagrado fazendo gestos racistas à torcida do São Paulo, na última terça-feira, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (assista abaixo).

Em vídeo que circula nas redes sociais, o torcedor do Atlético Nacional aparece imitando um macaco em direção à torcida do Tricolor Paulista. Ao lado dele, aparecem outros dois torcedores do time colombiano, mas que estavam apenas provocando os são-paulinos.

Torcedor do Atlético Nacional fazendo gestos racistas em direção a torcida do São Paulo. pic.twitter.com/WnVn8daYP5 -- Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 13, 2025

Além do episódio de racismo, mais um contra times brasileiros em jogos de competições da Conmebol, houve também um confronto entre torcedores do São Paulo e do Atlético Nacional. A torcida mandante atirou pedras e entrou em conflito com os são-paulinos.

O setor visitante, em que estava localizada a torcida do time brasileiro, foi separado da arquibancada dos donos da casa com apenas uma corda e uma área com policiais.

Dentro de campo, as equipes empataram sem gols. O time colombiano desperdiçou duas cobranças de pênalti, sendo uma defendida por Rafael, e acertou duas bolas na trave.

O Tricolor tenta assegurar a classificação para as quartas de final na próxima terça-feira, no Morumbis. A bola rola para o jogo de volta a partir das 21h30 (de Brasília).