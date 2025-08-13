Topo

Titulares do Santos vão a campo para treino técnico e tático e trio faz transição

13/08/2025 17h27

O Santos intensificou a sua preparação para pegar o Vasco, no próximo domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier comandou um treino técnico e tático no CT Rei Pelé nesta quarta-feira.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, foram ao gramado nesta tarde após realizarem apenas um regenerativo na última terça-feira.

Desfalques em Belo Horizonte, Luan Peres (edema de partes moles no pé esquerdo), João Basso (lesão na coxa esquerda) e Willian Arão (edema muscular na região da panturrilha direita) estão em transição. O trio ainda é dúvida para o duelo com os cariocas.

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quinta-feira. O duelo com o Vasco está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Peixe está na 14ª colocação, com 21 pontos, cinco a mais que o Cruzmaltino, que abre a zona do rebaixamento.

