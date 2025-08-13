Supercopa da Uefa pode ter mudanças no formato e ser disputada fora da Europa

A Supercopa da Uefa, disputada entre os vencedores da Liga dos Campeões e Liga Europa, pode se transformar em um torneio de quatro equipes, de acordo com o jornal inglês The Telegraph.

Essa mudança abriria a possibilidade do campeonato ser jogado fora da Europa, como nos Estados Unidos ou no Oriente Médio. O torneio deste ano será entre PSG e Tottenham, no estádio Friuli, em Udine, na Itália, nesta quarta-feira. Conforme a imprensa europeia, o estádio italiano foi o único que se candidatou para sediar o jogo.

Interesse no mercado americano

O órgão regulador do futebol europeu já havia levantado a ideia de reformar a Supercopa da Uefa. Em 2022, A possibilidade de existir um "torneio de abertura da Liga dos Campeões" foi mencionada em um documento sobre a venda de direito de TV para o ciclo 2024-2017.

Assim, é entendido que essa mudança envolveria quatro clubes, com duas semifinais e uma final, sem detalhes de quais times se classificariam. A ideia foi esquecida, mas pode voltar à mesa na nova rodada de negociações dos direitos de transmissão, conduzida pela UEFA e Relevent, empresa norte-americana.

Ainda segundo o jornal inglês, a expectativa é que a Relevent busque explorar o crescente mercado dos EUA, que tem interesse em jogos oficiais de grandes clubes disputados fora da Europa.

Partidas fora da Europa

Esta semana, a Federação Espanhola apresentou planos de realizar uma partida do Campeonato Espanhol entre Barcelona e Villarreal, no Hard Rock Stadium, em Miami. A proposta foi aprovada internamente e está na espera da autorização da UEFA e da Fifa.

Além disso, de acordo com Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, já afirmou que há discussões para as partidas da Liga dos Campeões acontecerem fora da Europa.

Desde 2020, a Supercopa da Espanha acontece na Arábia Saudita, com contrato firmado até 2029. A Liga Francesa também tem sua Supercopa no exterior, com edições no Canadá, Marrocos, China e, mais recentemente, no Catar.