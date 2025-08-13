Stefano Domenicali estuda implementar mais corridas sprint na F1

O presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, está cogitando implementar mais corridas sprint no circuito mundial. O diretor estuda introduzir um novo formato para estas corridas.

A ideia seria expandir o calendário das corridas sprint, que também contariam com um grid invertido. As propostas não contemplam a temporada de 2026 e seriam introduzidas apenas em 2027.

"Acho que há espaço para expandir dois aspectos, mas precisamos discutir tanto com os pilotos quanto com as equipes e, claro, com a FIA. Podemos aumentar o número de sprints? Essa é a fórmula certa para ter um grid invertido, como na F2 e na F3? Esses são pontos que valem a pena discutir", afirmou, em entrevista ao podcast The Race.

O regulamento sofrerá mudanças na próxima temporada. Domenicali disse que pode haver boas surpresas e afirmou que os carros estarão diferentes.

"Talvez possamos ter boas surpresas, porque não envolve apenas unidades de energia nem gestão de enregia. Também está relacionado aos fatos de que os carros serão diferentes", disse.